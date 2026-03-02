Teodor Tiron je poznat kao zaštitnik grada Venecije i stoke. Naziv "Tiron" znači regrut, a njegove muke počele su kada je bio regrutovan u vojsku. Kada je sudija pokušao da ga slomi glađu, Teodoru se, prema verovanju, u samici javio Hristos, koji mu je rekao da se ne boji jer će biti s njim u večnom životu. Tada su se, takođe, Teodoru u tamnici javili i anđeli, što je uplašilo stražare. Na kraju je osuđen na smrt i bačen u oganj 306. godine.