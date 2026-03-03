Slušaj vest

Do pre tri godine, život Dijanke Kriveljanović Radulović iz Bora (45) bio je običan, tih i ispunjen porodičnom radošću. Majka troje dece, supruga, oslonac kuće. Danas, umesto bezbrižnih koraka, Dijanka hoda uz pomoć štaka. Na desnom stopalu nosi ortozu. A svaki novi dan počinje i završava se bolom.

Sve je počelo sa problemima sa kičmom. Delovalo je kao još jedna u nizu tegoba koje će savremena medicina brzo rešiti. Međutim, usledio je niz teških operacija - čak pet zahvata tokom 2022, 2023. i 2024. godine. Svaki put nova nada. Svaki put novo razočaranje.

Posle pete operacije usledio je dodatni udarac jer joj je palo stopalo. Dijanka je ostala oslonjena na štake, sa ortozom, u stalnom strahu...

Dijanka je imala pet teških operacija Foto: Privatna arhiva

- Moja supruga je operisana pet puta i posle pete operacije joj je palo stopalo. Nosi ortozu i hoda na štakama. U pitanju je operacija diskus hernije. Naši doktori su rekli da više ne smeju da rizikuju sa operacijom ovde - priča za Kurir njen suprug Dragan Radulović, jedva zadržavajući emocije.

Spas u Berlinu

Spas su potražili van granica Srbije. Nakon brojnih pregleda, konsultacija, magnetnih rezonanci i privatnih analiza koje su sami finansirali, obratili su se lekarima u Berlinu, na klinici Meoclinic.

- Po preporuci smo se obratili doktoru u Berlinu, gde smo dobili garanciju da će joj pomoći - kaže Dragan.

Ali nada ima cenu. Operacija u Berlinu zahteva značajna finansijska sredstva koja porodica, iscrpljena trogodišnjom borbom, više ne može sama da obezbedi.

A iza Dijankine borbe stoji još jedna, tiša tragedija.

- Poslednje tri godine su nam bile preteške. U januaru 2022. izgubio sam brata, u junu majku, a u julu i oca. Supruga je operisana u avgustu. Prvi put 2022, zatim u novembru 2023, pa u aprilu, junu i decembru prošle godine. Sve smo sami finansirali – preglede, snimanja, konsultacije, put u Berlin. A roditelji smo troje dece - govori Dragan.