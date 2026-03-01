Slušaj vest

Usled složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, gde boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava. Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.

Kontakti dežurnih službi po državama:

  • Ambasada u Izraelu: +972 52 631 5620 (dostupno i putem WhatsApp aplikacije)
  • Ambasada u Iranu: +98 935 220 6109
  • Ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima: +971 54 506 7972
  • Ambasada u Kuvajtu: +965 2537 5042
  • Ambasada u Bahreinu: +973 1330 0336
  • Ambasada u Kataru: +974 4417 5181
  • Ambasada u Saudijskoj Arabiji: +966 1146 13010
  • Ambasada u Iraku: +964 790 191 2334

Nadležne institucije apeluju na sve naše sugrađane u ovim regionima da prate uputstva lokalnih vlasti, izbegavaju zone visokog rizika i održavaju redovan kontakt sa najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvom Srbije.

