Svi kontakti ambasada na Bliskom istoku: Ove brojeve možete pozvati u kriznim situacijama
Usled složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, gde boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava. Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.
Kontakti dežurnih službi po državama:
- Ambasada u Izraelu: +972 52 631 5620 (dostupno i putem WhatsApp aplikacije)
- Ambasada u Iranu: +98 935 220 6109
- Ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima: +971 54 506 7972
- Ambasada u Kuvajtu: +965 2537 5042
- Ambasada u Bahreinu: +973 1330 0336
- Ambasada u Kataru: +974 4417 5181
- Ambasada u Saudijskoj Arabiji: +966 1146 13010
- Ambasada u Iraku: +964 790 191 2334
Nadležne institucije apeluju na sve naše sugrađane u ovim regionima da prate uputstva lokalnih vlasti, izbegavaju zone visokog rizika i održavaju redovan kontakt sa najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvom Srbije.
