Slušaj vest

Ujutru zbog jutarnjeg mraza i vlažnih deonica kolovoza postoji opasnost od poledice, a tokom dana se nastavlja period lepog vremena i dobrih uslova za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putevima pored reka i u kotlinama može biti magle ili sumaglice, te se vozači upozoravaju da voze oprezno zbog slabije vidljivosti i klizavog kolovoza.Usporena je vožnja na deonicama gde se izvode radovi.

Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju pet sati, u Šidu i Kelebiji po dva.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvo"Ja sam onaj koji je umro!" Babica je 1982. godine zamenila bebe na porođaju: Srpsku bebu dala je muslimankoj porodici, a onda pred smrt otkrila šok istinu
shutterstock_2059112279.jpg
DruštvoBićemo pod uticajem toplotne kupole, temperature skaču do 20 stepeni! Ristić otkrio kad stiže zahlađenje: “Baba Marta” može da pokaže zube - detaljna prognoza
Ivan Ristić
DruštvoSrpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Teodora Tirona: Prema običajima, hrišćani na ovaj dan treba da urade samo jednu stvar
sv teodor.jpg
DruštvoSvi kontakti ambasada na Bliskom istoku: Ove brojeve možete pozvati u kriznim situacijama
shutterstock_1913045869.jpg
DruštvoMilija doveo Ruskinju u selo kod Užica: Izrodili 11 dece, čuvaju stoku i rade poljoprivredu, a u braku sa Srbinom ovo joj je najteže palo
Milija i Aleksandra Stanić
Društvo"Ako su sad krenule, šta nas čeka u julu?" Bata sreo zmiju usred februara: Po starom verovanju - ne piše nam se dobro, ali evo šta kaže nauka (VIDEO)
shutterstock_1174869874.jpg