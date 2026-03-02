Na putevima pored reka i u kotlinama može biti magle ili sumaglice, te se vozači upozoravaju da voze oprezno zbog slabije vidljivosti i klizavog kolovoza
Vozači, pažnja! AMSS upozorava na opasnost od jutarnjeg mraza i poledice
Ujutru zbog jutarnjeg mraza i vlažnih deonica kolovoza postoji opasnost od poledice, a tokom dana se nastavlja period lepog vremena i dobrih uslova za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na putevima pored reka i u kotlinama može biti magle ili sumaglice, te se vozači upozoravaju da voze oprezno zbog slabije vidljivosti i klizavog kolovoza.Usporena je vožnja na deonicama gde se izvode radovi.
Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju pet sati, u Šidu i Kelebiji po dva.
