"Putevi Srbije" ponovo su alarmirali javnost i saopštili da građani i dalje dobijaju zlonamerne SMS - telefonske poruke sa lažnim potpisom tog javnog preduzeća.

"Putevi Srbije" navode da se u porukama ukazuje na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje.

"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba", dodaje se u saopštenju.

