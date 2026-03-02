"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice, jer je u pitanju zloupotreba", dodaje se u saopštenju.
Društvo
AKO DOBIJETE OVU PORUKU, NE OTVARAJTE NIKAKO! Putevi Srbije upozoravaju na opasnu SMS prevaru: Ne otvarajte link i ne unosite podatke s platnih kartica!
"Putevi Srbije" ponovo su alarmirali javnost i saopštili da građani i dalje dobijaju zlonamerne SMS - telefonske poruke sa lažnim potpisom tog javnog preduzeća.
"Putevi Srbije" navode da se u porukama ukazuje na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje.
Kurir.rs
