HELL obeležava 20 godina postojanja ove godine i, umesto da se osvrće unazad, otvara nova vrata. Brend pokreće jedinstvenu komunikacionu platformu: HELL CITY – filmski, prošireni univerzum brenda koji objedinjuje HELL-ovo prisustvo i zajednicu, koju čine potrošači u više od 60 zemalja, u jedinstvenu priču. Na čelu je Mikele Morone: internacionalno zaštitno lice brenda, koje nas uvodi u ovaj svet i pokazuje šta danas znači biti „HELL“. HELL je prisutan u svakodnevnom životu miliona ljudi širom sveta: ujutru, na putovanjima, na poslu, u školi, tokom sportskih aktivnosti, noću – uvek kada je potreban. HELL CITY ovu svakodnevicu, koju svi delimo, podiže na viši nivo i stavlja je u jedan veliki, zajednički okvir.

Osnovna ideja iza HELL CITY-ja je jednostavna, ali efektna: zamislite grad u kojem se HELL ne pojavljuje samo povremeno, već vas okružuje sa svih strana. Grad u kojem stil, samopouzdanje i upečatljivi trenuci svakodnevnog života govore istim jezikom. Ovde HELL nije samo piće, već zajednički kod. Nešto što razumete kada ste deo toga. I nešto sa čim želite da se povežete. Koncept ‘grada’ prirodno stvara osećaj pripadnosti: dolazimo, vraćamo se, osećamo se prijatno i osećamo da smo u poznatom okruženju, a uvek se dešava nešto što nas podstiče da istražujemo dalje, da ostanemo u toku i da mu se ponovo vratimo. HELL CITY objedinjuje sve što je povezano sa brendom HELL – vizuelni identitet, storytelling i celokupan svet brenda – istovremeno ostavljajući prostor i za lokalne priče. Na taj način potrošači nisu samo oni koji primaju poruke: oni postaju deo grada i mogu da dožive HELL kao zajednicu koja ih povezuje.

Na HELL CITY kapijama dočekuje nas Mikele Morone, u istaknutoj, ključnoj ulozi. On nije samo zaštitno lice kampanje, već lik u HELL CITY svetu, internacionalno lice koje nas vodi kroz grad i koje stil, karakter i prefinjeni kvalitet brenda HELL objedinjuje u jedinstveno, lako prepoznatljivo prisustvo. Moroneova uloga šalje jasnu poruku: HELL je globalan, premijum i savremen, a istovremeno blizak i povezan sa svakodnevnim životom, zbog čega potrošači mogu lako da se poistovete sa njim. HELL CITY ima moderan i prepoznatljiv vizuelni identitet: ispunjen je neonskim svetlima, filmskom atmosferom, čistim linijama i lako je prepoznatljiv. Zahvaljujući vizualima, koji su na nivou filmske produkcije, i bogato razrađenom svetu, stvara ambijent koji istovremeno podseća na upečatljive prizore noćnog života velikih gradova, kao i na poznatu atmosferu urbanih svetova najpopularnijih video-igara. To je prostor u kojem se susreću različite generacije i stilovi života, moderan, dinamičan i privlačan svet čija vas atmosfera osvaja već na prvi pogled.

„Tokom proteklih 20 godina, HELL je izrastao u globalnu zajednicu, a sada želimo da ovoj zajednici damo pravi dom. HELL CITY nije kampanja, već integrisani univerzum koji se stalno širi: od velikih najava do svakodnevnog sadržaja, od inovativnih proizvoda do saradnji u domenu kulture, sve se uklapa u isti svet, sa doslednim tonom i jedinstvenim vizuelnim sistemom. Ovaj zajednički okvir omogućava našim potrošačima, gde god da žive, da se povežu sa istom pričom i dožive HELL kao zajednicu. Mikele Morone u ovom gradu ne glumi, on je lice koje definiše HELL CITY, a njegovo prisustvo odmah pokazuje šta HELL danas predstavlja i u kom pravcu ide“, izjavila je Adrien Popović, direktorka za međunarodne komunikacije i marketing u HELL-u.

