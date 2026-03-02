Srpski ronioci zarobljeni na Maldivima, mole za hitnu evakuaciju! Vladimir očajan: U grupi je i momak s dijabetesom, ostajemo bez lekova! (Foto)
Vladimir Silbaški, instruktor ronjena sa grupom od 20 naših ronilaca zaglavljen je na Maldivima jer su letovi preko Dubaija otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva.
- Naša grupa krenula je za Srbiju 28. februara. Nakon sat vremena leta kapetan se obratio putnicima i rekao da se avion vraća nazad jer je zatvoren vazdušni prostor iznad Persijskog zaliva. U tom trenutku nismo ni znali kako da reagujemo. Kad smo sleteli nastao je pakao. Bilo je tu dva aviona avio-kompanije "Flydubai" i putnici drugih kompanija koji su takođe vraćeni ili nisu mogli da polete - priseća se Vladimir za Kurir i dodaje:
- Dobili smo smeštaj na ostrvu i samo jednu noć gratis, sve ostalo sami plaćamo. Hotel je koštao 200 dolara za noć. Prebacili smo se zbog toga na ostrvo Mafuši i dobili povoljniji smeštaj 50 dolara za noć po osobi s doručkom.
Vladimir kaže da je situacija oko njihovog povratka sa Maldiva neizvesna.
- Molimo Vladu Srbije da organizuje evakuaciju jer ovde ima dosta naših ljudi, četvoro Bugara, turista iz Slovenije, Hrvatske, zatim Srba koji žive u Švedskoj, Nemačkoj. Pitanje je kada će vazdušni saobraćaj biti otvoren...
Tvrde da su kontaktirali našeg ambasadora u Nju Delhiju, a pisali su i Ministarstvu spoljnih poslova.
- Celokupna grupa ovde na ostrvu broji 104 putnika, a mislim da će biti i više jer je dosta ljudi na drugim mestima. Pokušavam da ih dovedem ovde. Gledamo da ljudima obezbedimo lekove. Imamo momka sa dijabetesom. Ljudi čekaju dalji razvoj situacije. Dva su izlaza - da se otvori nebo iznad zaliva ili da naš avion dođe po nas - zaključuje Vladimir.
