Vladimir Silbaški, instruktor ronjena sa grupom od 20 naših ronilaca zaglavljen je na Maldivima jer su letovi preko Dubaija otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva.

- Naša grupa krenula je za Srbiju 28. februara. Nakon sat vremena leta kapetan se obratio putnicima i rekao da se avion vraća nazad jer je zatvoren vazdušni prostor iznad Persijskog zaliva. U tom trenutku nismo ni znali kako da reagujemo. Kad smo sleteli nastao je pakao. Bilo je tu dva aviona avio-kompanije "Flydubai" i putnici drugih kompanija koji su takođe vraćeni ili nisu mogli da polete - priseća se Vladimir za Kurir i dodaje:

- Dobili smo smeštaj na ostrvu i samo jednu noć gratis, sve ostalo sami plaćamo. Hotel je koštao 200 dolara za noć. Prebacili smo se zbog toga na ostrvo Mafuši i dobili povoljniji smeštaj 50 dolara za noć po osobi s doručkom.

Foto: Privatna arhiva

Vladimir kaže da je situacija oko njihovog povratka sa Maldiva neizvesna.

- Molimo Vladu Srbije da organizuje evakuaciju jer ovde ima dosta naših ljudi, četvoro Bugara, turista iz Slovenije, Hrvatske, zatim Srba koji žive u Švedskoj, Nemačkoj. Pitanje je kada će vazdušni saobraćaj biti otvoren...

Foto: Privatna arhiva

Tvrde da su kontaktirali našeg ambasadora u Nju Delhiju, a pisali su i Ministarstvu spoljnih poslova.

- Celokupna grupa ovde na ostrvu broji 104 putnika, a mislim da će biti i više jer je dosta ljudi na drugim mestima. Pokušavam da ih dovedem ovde. Gledamo da ljudima obezbedimo lekove. Imamo momka sa dijabetesom. Ljudi čekaju dalji razvoj situacije. Dva su izlaza - da se otvori nebo iznad zaliva ili da naš avion dođe po nas - zaključuje Vladimir.