Ukoliko ste imali privilegiju da se družite, provedete vreme i stvorite uspomene s legendarnim pevačima domaće muzičke scene kojih više nema, dajte svoj doprinos stvaranju omaža njihovom liku i karijeri.



Prisetićemo se velikih i značajnih ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag na muzičkom nebu, poput Šabana Šaulića, Tome Zdravkovića, Tozovca, Halida Bešlića, Luisa, Džeja, Silvane Armenulić, Esme Redžepove, Merime Njegomir, kao i mnogih drugih.



Najemotivniji i najznačajniji trenuci njihove karijere često se nalaze u privatnim arhivama. Možda baš vašoj.