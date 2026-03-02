Usred haosa na Bliskom istoku Miloš oduševio region: Oglasio se iz Dubaija pa poslao snažnu poruku našima
Situacija na Bliskom istoku dramatično je eskalirala u subotu nakon što su snage SAD i Izraela pokrenule masovnu operaciju protiv Irana.
Snažne detonacije odjekivale su u Kataru, Abu Dabiju, Kuvajtu, Dubaiju... Vazdušni prostor nad Persijskim zalivom je zatvoren, a mnogi naši građani su u panici zbog cele situacije.
Kako je Kurir već pisao, zbog otkazivanja letova neke grupe turista ostale su zaglavljene na Zanzibaru i Maldivima, dok dosta naših ljudi ima i u samom Dubaiju.
Društvene mreže preplavljene su snimcima i fotografijama sa ove destinacije. Miloš Milić Pešić, koji tamo živi, oglasio se na Instagramu i poručio da mu se jave naši ljudi kojima je pomoć potrebna.
- Kad jednom prođeš kroz sličnu situaciju, razumeš koliko je pomoć uvek dobrodošla. Pošto situacija u Dubaiju nije na tako zavidnom nivou, kao što vidimo prazne su plaže, panika je što je i razumljivo, u suštini samo želim da podelim ovo. Znam da ima dosta naših turista, kad kažem naših mislim sa Balkana - Srbije, Crne Gore, Hrvatske i gde god da ste, ako vam treba neka pomoć slobodno pozovite. Ako treba nešto da vam se donese, da vam se odnese, ako nemate gde da budete pošto znam da dosta ljudi nema hotel slobodno mi pišite. Ja imam jednu ekstra sobu mogu da smestim jednu porodicu tako da javite se ostanite u sigurnim mestima i ako bilo šta treba pišite - poručio je Milić Pešić.
