- Kad jednom prođeš kroz sličnu situaciju, razumeš koliko je pomoć uvek dobrodošla. Pošto situacija u Dubaiju nije na tako zavidnom nivou, kao što vidimo prazne su plaže, panika je što je i razumljivo, u suštini samo želim da podelim ovo. Znam da ima dosta naših turista, kad kažem naših mislim sa Balkana - Srbije, Crne Gore, Hrvatske i gde god da ste, ako vam treba neka pomoć slobodno pozovite. Ako treba nešto da vam se donese, da vam se odnese, ako nemate gde da budete pošto znam da dosta ljudi nema hotel slobodno mi pišite. Ja imam jednu ekstra sobu mogu da smestim jednu porodicu tako da javite se ostanite u sigurnim mestima i ako bilo šta treba pišite - poručio je Milić Pešić.