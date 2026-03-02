Slušaj vest

Srpska porodica sa tek rođenom bebom uspešno je evikuisana iz pakla Teherana nakon napada na Iran, saznaje Kurir.

- Bračni par sa bebom je prešao granicu sa Turskom i uspešno je evakuisan. Očekujemo da za par sati naše diplomatsko i konzularno osoblje dođe do granice sa Azerbejdžanom. Putovanje je veoma usporeno, svuda su čekpointi - ističe izvor Kurir iz diplomatskih krugova.

Kako je juče objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naša država činila je sve što može da pomogne toj porodici, budući da je nakon oštećenja ambasade Srbije u Teheranu i naše osoblje počelo da se povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu.

- Ona je oštećena, meta američkog napada je bila baza Basidža. Šrapneli su oštetili našu ambasadu. Važno je da kažemo da se naše osoblje povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu, dokumentacija je uništena i zapaljena u potpunosti, u skladu sa pravilima.

Naš ambasador će otići do Bakua sa ljudima iz diplomatskog predstavništva, ali će se na lično insistiranje vratiti u Teheran, imamo jedan bračni par sa surogat bebom tamo, i želimo da uradimo sve što možemo da im pomognemo - rekao je juče Vučić.

Podsetimo, Ambasada Republike Srbije u Iranu državljanima Srbije koji se nalaze u toj zemlji izdala je preporuke da, ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učine to što pre, da pratite objave lokalnih vlasti i dosledno se pridržavaju njihovih preporuka, da izbegavaju nepotrebne izlaske i boravak na otvorenom, kao i da prate preporuke Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade.

Prema raspoloživim informacijama, u Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) nalazilo se 14 državljana Srbije, uključujući sedam lica sa dvojnim državljanstvom Irana i Srbije.