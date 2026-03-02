Slušaj vest

Za ovaj javni poziv iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je 45 miliona dinara.

- Svako mesto stradanja, svaki spomenik i svaka ploča nose priču o onima koji su dali sve za Srbiju. Ratne memorijale ne čuvamo samo zbog prošlosti, čuvamo ih i zbog budućnosti, da znamo ko smo i odakle smo i da zapamtimo ko su bili heroji koji su živote dali za našu slobodu - poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Ratni memorijal predstavlja vojno groblje, pojedinačni grob, nadgrobni spomenik, spomen kosturnicu, spomen kapelu, spomen crkvu, spomenik, javno spomen obeležje, spomen ploču, mesto stradanja, znamenito mesto i drugi pijetetni simbol od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Zaštita ratnih memorijala podrazumeva sprečavanje propadanja i oštećenja ratnih memorijala i njihovo održavanje u dostojanstvenom i prepoznatljivom stanju. Investiciono održavanje ratnog memorijala podrazumeva rekonstrukciju, sanaciju i/ili konzervaciju ratnog memorijala.

Pravo na podnošenje predloga projekta za investiciono održavanje ratnih memorijala u Republici Srbiji imaju nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture, a u inostranstvu republička ustanova nadležna za zaštitu spomenika kulture.