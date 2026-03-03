Slušaj vest

Od početka grejne sezone pripadnici Vatrogasno spasilačkog bataljona Prijepolje intervenisali su na čak 49 požara i eksplozija na građevinskim objektima na teritoriji Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju, koje pokriva opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš.

- Najčešći uzroci ovih incidenata su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, držanje odeće i drugih zapaljivih predmeta u blizini grejnih tela, preopterećenje elektroinstalacija, kao i neispravni električni uređaji - ističe komandir Vatrogasno spasilačke čete u Prijepolju Esad Duran.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, upućen je apel građanima da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama, te da preduzmu osnovne mere bezbednosti tokom grejne sezone.

- Građanima se savetuje da provere ispravnost dimnjaka i peći na čvrsta goriva, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, da ne preopterećuju elektroinstalaciju, kao i da udalje nameštaj i druge zapaljive materijale od grejnih tela - kaže Duran.

Posebna pažnja skreće se i na dodatne mere opreza: pepeo ne treba odlagati u plastične kontejnere niti u blizini gorivog materijala, malu decu ne treba ostavljati bez nadzora u prostorijama sa šporetima i pećima, a električne uređaje je neophodno isključiti prilikom izlaska iz kuće.

- U slučaju da primete požar u građevinskim objektima, građani treba odmah da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193 i da postupaju po savetima vatrogasaca-spasilaca - rekao je Duran.

Vatrogasci poručuju da se većina požara može sprečiti odgovornim ponašanjem, te apeluju na građane da dodatno povedu računa kako bi grejna sezona protekla bez tragedija.