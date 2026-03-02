Slušaj vest

Kompanija "Emirates" saopštila je da će večeras početi sa uspostavljanjem ograničenog broja letova. Kako su saopštili, prioritet će imati putnici sa ranijim rezervacijama, a kompanija će direktno kontaktirati one koji su prebačeni na ove letove.

Takođe, iz avio-kompanije su putnike da ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu dobili obaveštenje, s obzirom na to da, kako su rekli, svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljnjeg.

- "Emirates" nastavlja da prati ovu dinamičnu situaciju i u skladu sa tim će prilagođavati svoj operativni raspored. Najnovija ažuriranja biće objavljivana na zvaničnom veb-sajtu i na društvenim mrežama. Bezbednost putnika i posade ostaje najviši prioritet kompanije, koja se zahvaljuje putnicima na strpljenju i razumevanju - navodi se u saopštenju.

Oni su savetovali putnike da pre polaska na aerodrom, provere status svog leta, pregledaju najnovija ažuriranja na sajtu emirates.com i provere svoju e-poštu za eventualna obaveštenja o promenama ili otkazivanjima letova.

Takođe, istakli su da bi putnici trebalo da provere da li su im kontakt podaci tačni i to preko opcije "Upravljajte svojom rezervacijom" (Manage Your Booking), kako bi nesmetano primali obaveštenja. Važno je napomenuti da su svi gradski punktovi za prijavljivanje na let (city check-in) širom Dubaija privremeno zatvoreni do daljnjeg.

Ponovna rezervacija: Putnici mogu ponovo rezervisati drugi let do svoje željene destinacije za putovanja koja se realizuju na dan ili pre 20. marta. Putnici pogođeni otkazivanjem letova koji su kartu kupili preko turističke agencije moraju kontaktirati svoju agenciju radi ponovne rezervacije, dok oni koji su let rezervisali direktno treba da kontaktiraju kompaniju Emirates.

Povraćaj novca: Moguće je podneti zahtev za refundaciju karte popunjavanjem obrasca za povraćaj novca, ukoliko je karta rezervisana direktno kod kompanije Emirates. Putnici koji su letove rezervisali preko turističke agencije, zahteve za povraćaj novca treba da upute direktno njima.

