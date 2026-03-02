Slušaj vest

U Ministarstvu spoljnih poslova, povodom eskalacije ratnih dejstava na Bliskom istoku, održano je zasedanje Kriznog štaba na kojoj su razmotreni operativni planovi i alternativne rute za eventualno izmeštanje srpskih državljana, čim se za to steknu bezbednosni uslovi.

Krizni štab koji predvodi državni sekretar Damjan Jović, a koji je formirao ministar spoljnih poslova Republike Srbije, zaseda u
kontinuitetu sa ciljem koordinacije svih nadležnih službi i pravovremenog reagovanja u cilju zaštite bezbednosti državljana Srbije.

Na sednici je izvršena detaljna analiza aktuelne situacije na terenu, uključujući bezbednosne rizike, funkcionisanje vazdušnog
saobraćaja i mogućnosti evakuacije, saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ministarstvo je, kako navode, u stalnoj komunikaciji sa diplomatsko-konzularnom mrežom Republike Srbije, nadležnim organima
drugih država i relevantnim međunarodnim akterima, kako bi se obezbedila blagovremena razmena informacija i koordinacija
aktivnosti.

- Poseban akcenat stavljen je na direktnu komunikaciju sa državljanima Srbije koji se nalaze u pogođenim područjima. Upućen je poziv svim našim građanima da se, ukoliko to već nisu učinili, jave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu, redovno prate zvanične kanale informisanja i postupaju u skladu sa bezbednosnim preporukama - navodi se u saopštenju.

Krizni štab će nastaviti sa redovnim zasedanjem i koordinacijom aktivnosti u cilju pružanja pune podrške državljanima Republike
Srbije u ratom pogođenom regionu.

