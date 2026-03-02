Slušaj vest

DUBAI - Nakon što su eksplozije i detonacije uplašile stanovnike i turiste u Dubaiju, situacija na ovom luksuznom i popularnom odredištu polako se vraća u normalu. Najveći problem sada predstavlja zatvoren aerodrom, pa na hiljade ljudi koji su završili svoj boravak u Dubaiju sada su ostali i dalje u njemu, čekajući da vazdušni saobraćaj ponovo proradi.

Miloš Pešić iz Srbije je fizikalni terapeut i rehabilitacioni trener koji već 14 godina živi na Bliskom istoku i pet godina u Dubaiju i kaže da je za sve to vreme ovo definitivno bila najteža situacija.

- Trenutno stanje je stabilno. Poslednjih sati nisu se čule detonacije. U poređenju sa prethodnim danima, sada je situacija dosta stabilnija. Mi smo, kada su bili ti napadi, odmah dobili poruku od ovdašnjih vlasti. Mislim da je poruka izašla na svim smart telefonima. Pisalo je da ostanemo prisebni i da ostanemo u kućama. Par minuta nakon toga, iznad moje zgrade je pogođena jedna raketa. To je bilo jako neprijatno, kaže za RINU Miloš.

Foto: RINA

Dodaje da su se mogle videti dramatične slike i snimci na društenim mrežama, ali da su najveći strah doživeli ljudi kojima je to bio prvi put da se nađu u takvoj situaciji. Ljudi sa Balkana koji su navikli na bombardovanje i uzbunu, bili su daleko mirniji.

- Mi sa Balkana, nažalost, imamo malo više iskustva sa ovim stvarima. Ljudi sa Balkana su bili opušteniji, iako nikome nije bilo baš svejedno. Ja sam primera radi juče odlučio da budem na plaži, jer sam se osećao sigurno i tamo i kod kuće. Znao sam da ću na plaži provesti vreme u aktivnostima, umesto da sedim u stanu na telefonu i gledam društvene mreže. Ne mogu da zaustavim napad, ali mogu da izaberem kako ću provesti dan. Verujem da svako pokušava na svoj način da prođe kroz ovaj stresan period. Neko želi da ostane kod kuće, neko želi da radi nešto što će mu skrenuti misli, kaže Miloš.

Ipak, nije da nema panike, što se moglo videti na plažama koje su bile poluprazne. Dosta turista je juče završilo boravak u hotelima, ali nisu mogli da putuju nazad niti da idu na aerodrom.

- Ostali su bez soba i bez skloništa. Posebno je panika izražena u turističkom delu oko Palme i Marine. Video sam snimke ljudi koji spavaju po podrumima, garažama i automobilima. Mislim da vlada Dubaja i Emirata dobro kontroliše situaciju i presreće rakete i dronove. Verujem da nas čuvaju koliko god mogu. Smatram da sada nema mesta za paniku. Ono što možemo jeste da pomognemo jedni drugima. Danas sam se ponudio da neko, ako nema gde da bude, može da dođe kod mene i iskoristi sobu ili šta god mu treba. U ovakvim situacijama treba da budemo solidarni, kaže Miloš.

Foto: RINA

Prema nezvaničnim informacijama, svi aerodromi u okolini su zatvoreni i nema letova od nedelje ujutru. Moja nevenčana supruga i ćerka su trebale da polete u nedelju, ali su letovi otkazani.

- Trenutno niko ne može da leti. Nadamo se da će se sve uskoro otvoriti. Postoje priče da bi to moglo da bude sedmog, ali tada će tek biti doneta odluka da li će aerodromi biti otvoreni ili će blokada biti produžena. Nadamo se da će se sve ovo uskoro završiti. Da li preporučujem dolazak u Dubai? Iskreno, do pre par dana bio je jedan od najsigurnijih gradova na svetu. Trenutno bih preporučio da pratite uputstva država iz kojih dolazite i ambasada Emirata. Tamo ćete dobiti prave i zvanične informacije o putovanju u Dubai i trenutnom stanju, poručuje Miloš.