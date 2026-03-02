Slušaj vest

Auto moto sveza Srbije (AMSS) saopštio je da automobili na graničnim prelazima prolaze bez dužih zadržavanja dok kamioni čekaju od dva sata do pet sati na delu prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom.

AMSS je naveo da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju pet sati, u Šidu četiri sata a na prelazu Kelebija sa Mađarskom dva sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", dodaje se.

Kurir.rs/Beta

