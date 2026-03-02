Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu saopštila je večeras da je u toku proces evakuacije državljana Srbije iz Izraela .



- Evakuaciju sprovode Ambasada i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Republike Srbije. Državljani Republike Srbije biće transportovani u Arapsku Republiku Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Republike Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd. Ambasada je u stalnom kontaktu sa našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu - navodi se u saopštenju.