Nacionalna avio-kompanija Er Srbija oglasila se večeras povodom leta koji je treba da bude realizovan iz Dubaija za Beograd.

- Povodom navoda o odloženom letu kompanije Flydubai FZ 1107, koji je trebalo da poleti iz Dubaija u 20.20 časova po srednjeevropskom vremenu, obaveštavamo javnost da će avion ove kompanije poleteti iz Dubaija ka Beogradu u narednim minutima - naveli su iz Er Srbije.

Avion Boeing 737 Max 8 avioprevoznika Fly Dubai, kapaciteta 162 do 200 putnika, kasnio je više od 2 sata, a onda je poleteo oko 23.25 sati.

Prema dostupnim podacima, u Beograd bi trebalo da sleti nešto pre 6 sati ujutru.

Ovaj let je, inače, trenutno jedan od najpraćenijih u svetu i njegovo kretanje prati nekoliko desetina hiljada ljudi.

Oni su apelovli da se prilikom izveštavanja o temama koje se tiču bezbednosti i vazdušnog saobraćaja postupa profesionalno i u interesu građana.

- Svako neodgovorno iznošenje informacija sa ciljem da se zbuni javnost ili da se nacionalna avio-kompanija dovede u negativan kontekst bez osnova smatramo neprihvatljivim i nedopustivim. Er Srbija će, kao i do sada, nastaviti da blagovremeno i transparentno informiše javnost o svim relevantnim okolnostima u vezi sa svojim poslovanjem i situacijom u vazdušnom saobraćaju.

Ranije večeras, objavljeno je da je planirani let u 23.20 odnosno u 20.20 po srednjeevropskom vremenu iz Dubaija za Beograd je odložen.

