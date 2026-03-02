Bilo je planirano da avion sleti u Beograd noćas u 3.40 časova
ODLOŽEN LET IZ DUBAIJA! Loša vest za naše državljane: Evo kada se očekuje naredni let sa oko 200 Srba!
Let koji je večeras planiran iz Duabija za Beograd je odložen.
- Prvi let iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, koji je bio najavljen za večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu odnosno 20.20 po srednjeevropskom je odložen - navodi se sajtu beogradskog aerodroma ''Nikola Tesla''.
Bilo je planirano da avion sleti u Beograd noćas u 3.40 časova.
Najava leta ranije u toku dana Foto: Printskrin
Sledeći najavljeni let iz Dubaija za Beograd je sutra, a avio-prevoznik je "Royal Jet".
Aviokompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je ranije da će večeras započeti saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.
Kurir.rs
