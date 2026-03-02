Slušaj vest

Let koji je večeras planiran iz Duabija za Beograd je odložen.

- Prvi let iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, koji je bio najavljen za večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu odnosno 20.20 po srednjeevropskom je odložen - navodi se sajtu beogradskog aerodroma ''Nikola Tesla''.

Bilo je planirano da avion sleti u Beograd noćas u 3.40 časova.

Screenshot 2026-03-02 184822.png
Najava leta ranije u toku dana Foto: Printskrin

Sledeći najavljeni let iz Dubaija za Beograd je sutra, a avio-prevoznik je "Royal Jet".

Aviokompanija iz Dubaija "Emirejts" saopštila je ranije da će večeras započeti saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaOKO 200 SRBA VRAĆA IZ RATOM ZAHVAĆENE ZONE! Evo kada će tačno poleteti avion iz Dubaija i kada će sleteti u Beograd
profimedia-0665743320 copy.jpg
InfoBizBeograd odsečen od Dubaija i Dohe: Otkazani svi današnji letovi za ove destinacije, najnovije saopštenje Aerodroma "Nikola Tesla"
BEG eksterijer, foto Stefan Jovanovic.jpg
Društvo"Arapi u panici jer nisu navikli na ratno stanje, Balkanci opušteno na plaži" Miloš o situaciji u Dubaiju: Pozvao sve koji nemaju gde da dođu kod njega
1772465120milos-pesic-privatna-arhiva (3).jpg
DruštvoOGLASILO SE MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA, ZASEDAO KRIZNI ŠTAB Tiče se evakuacije naših građana sa Bliskog istoka
profimedia-1079541778.jpg