Usled složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, gde boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava. Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.

Državljani Republike Srbije za konzularnu pomoć i informacije mogu se obratiti sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

Izrael

Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu
Telefon: +972 52 6315620

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju
Telefon: +971 54 506 7972

Kuvajt

Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu
Telefon: +965 2537 5042

Oman

Ambasada Republike Srbije u Kairu
Mobilni telefon: +20 122 860 0229

Jordan

Ambasada Republike Srbije u Bejrutu
Telefon: +961 766 833 15

Katar

Ambasada Republike Srbije u Dohi
Telefon: +974 5113 6112

Bahrein

Ambasada Republike Srbije u Manami
Telefon: +973 38338855

