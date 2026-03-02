Slušaj vest

U toku noći malo i umereno oblačno i suvo, potvrdio je putem najnovije najave Republički hidrometeorološki zavod.

U prvoj dekadi marta biće stabilno i toplo vreme, ali u četvrtak ponegde sa kišom.

Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša.

Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6 °S, a najviša od 16 do 19 °S.

Do kraja ove i početkom naredne sedmice u većini dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, samo se u sredu uveče na zapadu i jugozapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje uz manji pad temperature, koje će mestimično usloviti kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.