Totalni vremenski obrt, RHMZ iznenadio prognozom: Sledi neočekivana promena već ove nedelje, temperatura ide u minus
U toku noći malo i umereno oblačno i suvo, potvrdio je putem najnovije najave Republički hidrometeorološki zavod.
U prvoj dekadi marta biće stabilno i toplo vreme, ali u četvrtak ponegde sa kišom.
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša.
Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6 °S, a najviša od 16 do 19 °S.
Do kraja ove i početkom naredne sedmice u većini dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, samo se u sredu uveče na zapadu i jugozapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje uz manji pad temperature, koje će mestimično usloviti kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
U jutarnjim satima biće prohladno, tek ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo.