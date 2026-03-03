Slušaj vest

Leto u Hrvatskoj tradicionalno je vrhunac potražnje za sezonskim radnicima širom regiona, pa se mnogi suočavaju sa odlukom: ostati kod kuće, otići na jadransku obalu ili raditi u inostranstvu. Ponuda poslova je raznovrsna – od konobarisanja do animiranja turista, a zarade i uslovi značajno variraju.

Sezonski oglasi već su u punom jeku – na veb stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kategoriji "Radnici u ugostiteljstvu i turizmu" trenutno je aktivno 2.024 oglasa.Poslodavci traže domaće i strane radnike, uključujući i studente, prenosi Dojče Vele.

- Nisam planirala ići na sezonu, ali na društvenim mrežama pojavio se zanimljiv oglas i prijavila sam se, ne misleći da ću ga zapravo dobiti - kaže studentkinja Iva iz Zagreba, koja će ovog leta raditi kao turistička animatorka na hrvatskoj obali.

Čistačice, recepcionari i fleksibilnost

Minimalna satnica za studente u Hrvatskoj u 2026. iznosi 6,56 evra, a većina sezonskih poslova nudi nešto veću platu. Na primer, konobari zarađuju između minimalne plate i 9 evra po satu, dok turistički animatori dobijaju satnicu malo veću od minimalne, uz smeštaj i tri obroka dnevno. Pomoćni kuvari u Istri zarađuju oko 8 evra po satu, uz plaćene putne troškove, ali ne uvek i smeštaj i hranu.

"Bilo mi je važno da imam obezbeđen smeštaj tokom sezone. Znam da mi ovo neće biti posebno isplativo finansijski, ali se isplati zbog tima", objašnjava Iva.

Hoteli i apartmani ne bi mogli funkcionisati bez čistačica. Na ostrvu Krku traže studente za ovaj posao uz 7 evra po satu, smeštaj i hranu. Slično, recepcionari u Petrčanima zarađuju 6,6 evra po satu.

"Radila sam za istog poslodavca protekle četiri sezone i jedino što se menjalo je satnica – svake godine je bila veća. Iz Istre sam i živim blizu posla, pa mi odgovara i ne moram nigde da idem", kaže studentkinja Karla.

Studentkinja Dorotea takođe ističe pozitivna iskustva: fleksibilno radno vreme, obezbeđen smeštaj i obroci, kao i dobra zarada.

Najveća satnica

"Vredi ići na sezonu", zaključuje.

Najviša satnica prema pregledanim oglasima je za turističke vodiče izleta u Istri – od 10 do 12,5 evra po satu, iako nije navedeno da li uključuje smeštaj i hranu.

U praksi, oko 80 odsto hrvatskih kompanija ne navodi plate u oglasima, tražeći "motivisanog zaposlenog" za minimalnu platu, izveštava HRT. Procena je da će ove sezone biti potrebno oko 65.000 radnika, od kojih će samo 15.000 biti hrvatski državljani.

Institucije EU uočile su problem skrivanja plata i donele direktivu prema kojoj Hrvatska mora uvesti potpunu transparentnost u oglasima za posao najkasnije do 7. juna 2026. Poslodavci će morati da objave platu ili njen raspon, a kandidati će informacije dobiti pre prvog razgovora.

Sezona u inostranstvu: Austrija, Nemačka, SAD

Mnogi studenti razmatraju odlazak u inostranstvo.

"Moje iskustvo rada tokom sezone u Austriji bilo je finansijski mnogo bolje nego u Hrvatskoj, dok je atmosfera u Hrvatskoj bila opuštenija. Sve u svemu, isplatilo mi se otići u inostranstvo i više ne bih radila sezonu u Hrvatskoj", kaže studentkinja Antonela.

Primeri: konobar u austrijskom Forarlbergu zarađuje između 2.000 i 2.200 evra mesečno uz smeštaj, dok pomoćni konobari u Tirolu zarađuju 1.900-2.200 evra, uz obavezno znanje nemačkog jezika.

U Nemačkoj minimalna satnica za studente iznosi 13,9 evra neto, a bolje plaćeni poslovi lako se pronalaze. Dojče Vele je pronašao oglase za čišćenje u Minhenu po 14,25 evra po satu, skladišne poslove sa nešto većom satnicom, te dostavu kod DHL-a po 16 evra po satu.

Student Semir iz Bosne i Hercegovine potvrđuje: "Kad sam radio sezonu u Nemačkoj, kompanija nam je obezbedila smeštaj, dobio sam službeni automobil, satnica je bila odlična, kao i moji kolege. Bilo je vrlo pozitivno iskustvo."

Sve više studenata koristi i program Work and Travel, koji kombinuje sezonski rad u SAD sa putovanjima i kulturnom razmenom. Konačna plata varira, ali prema influenserki Mariji Lovr može dostići i 20.000 evra.