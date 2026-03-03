Zabrinjavajuća mapa umiranja od raka u Srbiji: "Batut" objavio gde se tačno i od kog karcinoma najviše umire
Broj umrlih od raka u Srbiji je u 2024. godini porastao u odnosu na 2023. godinu pokazuju najnoviji podaci o malignim bolestima u našoj zemlji.
Poslednji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuje da su u 2024. godini maligne bolesti odnele 20.314 života, što je za 61 osobu više u odnosu na 2023. godinu, a taj porast pripisuje se porastu umiranja žena.
Pre dve godine u Srbiji je od raka preminulo 10.967 muškaraca i 9.347 žena. Ubedljivo najviše života uzeo je rak pluća i bronha, a zatim rak debelog creva i rektuma, rak dojke i rak prostate.
U ovim delovima Srbije se najviše umire od raka
Najveća smrtnost u odnosu na broj stanovnika bila je u okruzima u Vojvodini i u Istočnoj Srbiji.
Međutim, zbog najveće koncentracije stanovništva, ukupan broj smrtnih slučajeva je najviši u najnaseljenijim sredinama. S tim u vezi, najviše preminulih je u Beogradskom regionu, gde je tokom godine registrovano 2.625 umrlih muškaraca i 2.588 umrlih žena.
Nakon Beograda, najveći broj smrtnih ishoda beleži se u Južnobačkoj oblasti, sa 935 preminulih muškaraca i 884 preminule žene.
S obzirom na sve ovo, iako Beogradski i Južnobački okrug imaju najveći broj smrtnih slučajeva zbog velike gustine naseljenosti, stanovništvo Južnobanatskog, Zapadnobačkog i Zaječarskog okruga ima statistički najveći rizik od umiranja od malignih bolesti kada se posmatra proporcionalno njihovom broju stanovnika.
Vodeći uzroci smrtnosti po polu
U 2024. godini od raka je preminulo 10.967 muškaraca a najčešći uzroci su bili:
- Rak pluća i bronha - 2.998 preminulih, što čini čak 27,3 odsto svih smrtnih slučajeva od raka kod muškaraca.
- Rak debelog creva i rektuma - 1.570 preminulih (14,3 odsto).
- Rak prostate - 1.059 preminulih (9,7 odsto).
- Rak pankreasa - 623 preminula (5,7 odsto).
- Rak mokraćne bešike - 494 preminula (4,3 odsto).
Najnovija statistika "Batuta" pokazuje da je u 2024. godini od raka umrlo 9.347 žena, kao i da je prvi put posle 8 godina rak pluća vodeći uzrok smrti a ne rak dojke.
Tako su sada vodeće vrste raka kod žena:
- Rak pluća i bronha - 1.844 preminule žene, što čini 19,7 odsto svih smrtnih slučajeva od maligniteta kod žena
- Rak dojke - 1.700 preminulih (18,2 odsto)
- Rak debelog creva i rektuma - 973 preminule (10,4 odsto).
- Rak pankreasa - 588 preminulih (6,3 odsto).
- Rak jajnika (ovarijuma) - 430 preminulih (4,6 odsto).
Umiranje od raka po polu i mestu
Umiranje muškaraca od raka po okruzima
Najviša stopa umiranja muškaraca od raka zabeležena je u:
- Južnobanatskoj oblasti - 435,4 preminula na 100.000 muškaraca
- Zaječarska oblast - 433,6 na 100.000 muškaraca
- Zapadnobačka - 421,2 na 100.000 muškaraca
- Severnobačka oblast - 380,8 na 100.000 muškaraca
Umiranje žena od raka po okruzima
Najviša stopa umiranja žena beleži se u:
- Zapadnobačka oblast - 364,6 preminulih na 100.000 žena
- Južnobanatska oblast - 363,7 na 100.000 žena
- Severnobačka oblast - 362,9 žena
- Zaječarska oblast - 349 žena.
Vodeći uzroci smrti u okruzima u kojima se najviše umire od raka
Najčešći uzroci smrtnosti od malignih tumora u ovim okruzima u 2024. godini se poklapaju sa opštim nacionalnim trendom. Ubedljivo najviše života odnose rak pluća i bronha, rak debelog creva i rektuma, rak dojke i rak prostate.
Vodeće vrste raka za oba pola po okruzima:
Beogradski region
Najviše pacijenata umrlo je od:
- Raka pluća i bronha - 1.327 preminulih (751 muškarac i 576 žena)
- Raka debelog creva i rektuma - 640 preminulih (363 muškarca i 277 žena)
- Raka dojke - 446 preminulih žena
- Raka pankreasa - 312 preminulih (137 muškaraca i 175 žena)
- Raka prostate - 292 preminula muškarca.
- Raka želuca - 193 preminula (122 muškarca i 71 žena).
Zapadnobački okrug
U ovom okrugu najviše smrtnih slučajeva uzrokovao je:
- Rak pluća i bronha - 148 preminulih (92 muškarca i 56 žena)
- Rak debelog creva i rektuma - 86 preminulih (50 muškaraca i 36 žena)
- Rak dojke - 54 preminule žene
- Rak pankreasa - 32 preminula (19 muškaraca i 13 žena)
- Rak prostate - 23 preminula muškarca.
Južnobačka oblast
Prema podacima prikazanim u tabelama mortaliteta za ovaj okrug, vodeći uzroci smrti od raka u 2024. godni bili su:
- Rak pluća i bronha - 130 preminulih (87 muškaraca i 43 žene)
- Rak debelog creva i rektuma - 62 preminula (39 muškaraca i 23 žene)
- Rak pankreasa - 39 preminulih (19 muškaraca i 20 žena)
- Rak dojke - 37 preminulih žena
- Rak prostate - 25 preminulih muškaraca.
Južnobanatski okrug
U ovom okrugu statistika pokazuje da je najviše pacijenata umrlo od:
- Raka pluća i bronha - 114 preminulih (74 muškarca i 40 žena)
- Raka debelog creva i rektuma - 60 preminulih (32 muškarca i 28 žena)
- Raka dojke - 46 preminulih žena
- Raka prostate - 23 preminula muškarca
- Raka pankreasa - 21 preminuli (10 muškaraca i 11 žena).
Zaječarski okrug
- Rak pluća i bronha - 84 preminula (57 muškaraca i 27 žena)
- Rak debelog creva i rektuma - 43 preminula (21 muškarac i 22 žene)
- Rak dojke - 27 preminulih žena.
- Rak pankreasa - 19 preminulih (9 muškaraca i 10 žena)
- Rak prostate - 16 preminulih muškaraca
- Rak želuca - 16 preminulih (11 muškaraca i 5 žena).
Obolevanje od raka po okruzima
Kada je reč o obolevanju od raka, ubedljivo najviše stope obolevanja beleže se u Južnobanatskoj oblasti, i to kod oba pola.
Okruzi u kojima su najviše stope obolelih muškaraca:
- Južnobanatski okrug - 959,7 obolelih na 100.000 muškaraca
- Južnobački okrug - 877,0
- Pčinjski okrug - 872,2
Okruzi u kojima su najviše stope obolelih žena:
- Južnobanatski okrug - 884,0 obolelih na 100.000 žena
- Zapadnobački okrug - 775,8
- Severnobački okrug - 773,5.
Kada se gleda ukupan broj novodijagnostikovanih slučajeva, zbog najveće koncentracije stanovništva prednjače najveći gradovi.
Najveći broj novoobolelih, naime, beleži se u Beogradskom regionu, gde je tokom godine registrovan 4.981 novooboleli muškarac i 4.904 novoobolele žene. Sledi Južnobačka oblast sa 1.676 novoobolelih muškaraca i 1.582 novoobolele žene.
Muškarci su najviše obolevali od:
- rak pluća i bronha - 4.246 obolela muškarca
- kolorektalni karcinom (rak debelog creva i rak rektuma) - 3.271 mušakarac oboleo
- rak prostate - otkriven kod 2.704 muškaraca
- rak mokraćne bešike - otkriven kod 1786 muškaraca
- rak pankreasa - otkriven kod 741 muškarca
Žene su najviše obolevale od:
- rak dojke - dijagnostikovan kod 4.544 žene
- rak pluća i bronha - otkriven kod 2.178 žena
- rak debelog creva i rektuma - otkriven kod 2077 žena
- rak grlića materice - dijagnostikovan kod 1048 žena
- rak materice - otkriven kod 1042 žene.
Struktura obolevanja i umiranja prema godinama ostala je gotovo identična. Maligni tumori dominantno pogađaju stariju populaciju. Najveći procenat novih obolelih i umrlih i u 2023. i u 2024. godini, kod oba pola pripada uzrasnoj grupi od 65 do 74 godine, uz visoke procente kod starijih od 75 godina.
