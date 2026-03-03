Slušaj vest

Hurgada leži između pustinje i mora, tamo gde se zlatne dine susreću sa plavetnilom Crvenog mora. Iako je danas razvijeni turistički centar, u njenoj atmosferi i dalje živi duh Orijenta – u sporom ritmu večeri, mirisu začina i toplini egipatskog gostoprimstva.

Crveno more oduvek je bilo prostor susreta kultura, civilizacija i putnika. Ta mešavina istorije i savremenog života daje Hurgadi poseban karakter: dani su obasjani svetlom i otvorenim horizontima, dok večeri donose tiši tempo, muziku u daljini i razgovore pod toplim nebom.

Foto: Promo

Južno od grada, izdvojena od gradske dinamike, nalazi se Soma Bay – planski razvijena regija sa više prostora, više tišine i drugačijim ritmom odmora. Ovde je pejzaž jednostavan i otvoren, a boravak usmeren ka moru i laganom toku dana. Soma Bay je mesto za one koji žele da leto traje, bez žurbe i bez suvišne buke.

U ovom delu obale smešten je Sentido Caribbean Soma Bay 5★, prostran hotelski kompleks koji zauzima površinu od oko 140.000 m² i sastoji se od više trospratnih zgrada. Hotel raspolaže sa ukupno 604 smeštajne jedinice i posebno je atraktivan za goste koji uživaju u aktivnom odmoru, zahvaljujući položaju i plaži sa odličnom dubinom mora, pogodnoj za kajting i jedrenje na vodi.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na prostranoj, lepo uređenoj peščanoj plaži dužine oko jednog kilometra, koja važi za jednu od najlepših plaža u regiji Crvenog mora. Manji deo plaže poseduje koralni greben, što privlači ljubitelje ronjenja i podvodnog sveta, dok je veći deo namenjen kupanju i opuštanju uz more. Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate.

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su sefom, klima-uređajem, SAT LCD TV-om, mini-barom i fenom za kosu, obezbeđujući komforan boravak tokom letovanja.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu Caribbean, uz samoposluživanje i raznovrstan izbor jela u skladu sa hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana, hotel ima i četiri à la carte restorana – Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Restaurant. Ponudu upotpunjuju brojni barovi, među kojima su Cuba Beach Bar, Aladdin Cafe & Shisha Corner, Jamaica Pool Bar, Melody Gazebo Bar, Aloha Lobby Bar, Coco Loco Fresh Bar i Caribbean Disco & Lounge. U okviru All Inclusive koncepta uključene su i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ raspolaže sa tri bazena za odrasle, od kojih se jedan greje, dečijim bazenom, kao i manjim aqua parkom sa tri tobogana za odrasle i dva za decu. Gostima su dostupni brojni sportski sadržaji, uključujući stoni tenis, bilijar, terene za tenis, fudbal i košarku, boćanje, vaterpolo i odbojku na plaži. Wi-Fi internet je besplatan u lobiju hotela, dok gosti u okviru Spa centra mogu bez doplate koristiti teretanu.

Foto: Promo

Najmlađim gostima namenjeni su dečiji klub, igralište, dečiji bazen i poseban dečiji deo u glavnom restoranu, što hotel čini pogodnim izborom i za porodična putovanja.

Soma Bay nalazi se u mirnom okruženju, a hotel je udaljen oko 45 kilometara od Hurgade i međunarodnog aerodroma, što omogućava relativno brz i jednostavan transfer.

Foto: Promo

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj prostranog resorta, jedne od najlepših plaža Crvenog mora i raznovrsnih sadržaja za aktivan i opušten odmor. Zahvaljujući bogatoj All Inclusive ponudi, sportskim aktivnostima i mirnoj lokaciji, hotel je podjednako pogodan za parove, porodice i ljubitelje vodenih sportova koji traže kvalitetan boravak u Egiptu.

Foto: Promo