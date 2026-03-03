Slušaj vest

Prvi avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo je jutros na Beogradski aerodrom “Nikola Tesla”, a među prvim putnici našli su se i članovi više porodica.

"Držali su nas tri sata na nebu"

Jedna porodica jutros je sletela iz Kenije, preko Dubaija. Kako kaže, držali su ih jedno tri sata gore na nebu i zatim su sleteli.

"Avion je poleteo, kružio je jedno vreme i vratio se"

Drugi par, inače iz Bačke Palanke doputovao je sa Maldiva.

- Sletali smo u Dubai i put je trebalo da se nastavi dalje. Avion je poleteo, kružio je jedno vreme i vratio se ponovo na aerodrom Dubai iz bezbednosnih razloga. U međuvremenu se desilo to što se desilo sa Iranom - kažu putnici za RTS.

Na pitanje, da li su osetili strah, kažu da ga nije bilo.

"Čuli smo detonacije"

- Nije, bili smo smešteni u jednom hotelu koji je jedno 20 km od centra grada, tako da smo čuli neke detonacije, ali nismo se plašili, imali smo divnu grupu - kažu.

Dodaju da su se prvo javili našoj ambasadi u Dubai koja je napravila spisak putnika koji su se našli u ovom gradu.

- Ambasador je obišao hotel da vidi. Imali smo sve idealne uslove bukvalno u tom hotelu - dodaju.

"Video sam raketne napade"

- Bilo je teško, video sam raketne napade, ali posebno kad smo ušli u Oman bilo je mirnije. Oni su nam javili da imamo 15 minuta da se organizujemo i dođemo na aerodrom. Bila je akcija teška, ali sve je uspelo. Drago nam je da smo stigli - kaže jedan od putnika za Blic.

Kako dodaje, u Dubaiju oseća se malo napetost, ali veliki deo lokalnih ljudi normalno funkcioniše i radi.

- Taksi funkcioniše, sve radi normalno. Bilo je u toku noći, oko 2, 3 sata detonacije, nisam mogao da spavam - dodaje.

Najpraćeniji let sa srpskim putnicima

Podsetimo, prvi avion iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, prema podacima sa sajta Međunarodnog aerodroma u Dubaiju poleteo je sinoć u 2.29 po lokalnom, odnosno u 23.29 po srednjeevropskom vremenu.

Bio je najpraćeniji let kojeg je pratilo oko 40.000 ljudi na sajtu FlightRadar24.

Kako pokazuju podaci o letovima na sajtovima aerodroma u Dubaiju i Beogradu, let, koji je bio najavljen za večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu odnosno 20.20 po srednjeevropskom vremenu prethodno je odložen.