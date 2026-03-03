Slušaj vest

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poleteo juče tokom večernjih časova, sleteo je u Beograd. Boing 737 kapaciteta 162 do 200 putnika sleteo je na Beogradski aerodrom u 6.21 po srednjoevropskom vremenu.

Ekipa emisije "Redakcija" našla se na aerodromu u trenutku sletanja aviona sa našim putnicima.

Sagovornik Kurira Foto: Kurir Televizija

Avion je poleteo nešto pre ponoći po našem vremenu. Kapacitet aviona je od 160 do 200 putnika. Ovo je prvi let iz Dubaija ka Beogradu nakon izbijanja tenzija na Bliskom Istoku.

Putnici su istakli da se nisu samo naši državljani našli u ovom avionu, već i državljani Rumunije i Mađarske:

- Put je protekao najbolje moguće. Let je kasnio zbog priprema. Nisu svi došli na vreme. Avion je bio pun. Bilo je naših državljana i državljana Mađarske. Inače, zahvaljujemo se vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja nam je obezbedila smeštaj, hotel i sve što je bilo potrebno. Juče nas je posetio ambasador - istakao je sagovornik Kurira i dodao:

Putnici iz Dubaija Foto: Kurir Televizija

- Važno je da smo krenuli nazad. Tamo je mirna situacija. Čuju se detonacije u daljini, ali mirno je, uglavnom.

Gospodin sa kojim je ekipa Kurira razgovarala istakao je da nije bio uplašen po svoju bezbednost, te da je lep protekao u najboljem redu:

- Bili smo na aerodromu negde oko 12 sati, a krenuli smo tek oko 3 sata. Tako da je baš bila teška akcija, ali uspela je. Drago mi je da smo stigli. To je najbitnije. Put je bio odličan.

Avioni trenutno koriste alternativne koridore kako bi izbegli Persijski zaliv, pa se saobraćaj ka istoku odvija preko Saudijske Arabije, a prema zapadu preko Omana i Omanskog zaliva.

Foto: Kurir/Ines Grk

Prioritetni putnici

Aerodrom u Dubaiju je objavio da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, poleteo oko 23.30 prema srednjeevropskom vremenu, međutim avion je poleteo u 3 sata.

Reč je o avionu "boing 737 Maks 8", avio-prevoznika "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, 'Emirejts' će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avio-prevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni". Kompanija je dodala da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg.

Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

Ekipa Kurira dočekala naše državljane iz Dubaija! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs