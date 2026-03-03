Slušaj vest

- Četiri i po metra visoka kula od lobanja. 952 srpska ustanika, predvođenih vojvodom Stevanom Sinđelićem, poginula u Boju na Čegru 1809. godine. Kao čin odmazde, niški zapovednik Huršid paša naredio je da se od poginulih ratnika sazida kula-opomena svima koji bi se usudili da se bore za slobodu - istakla je ministarka.

Ona je dodala da danas Ćele kula stoji kao nemo svedočanstvo cene koja je plaćena.

- Ne kao simbol straha , već kao simbol žrtve, istrajnosti i slobode - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

