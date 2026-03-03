Slušaj vest

Srpske državljanke koje žive u Kuvajtu i Abu Dabiju Stomatolog Katarina Rančić Antić i Nataša Pržulj kažu da se život u tim zemljama odvija uobičajeno, prodavnice rade i ima dovoljno robe. U Kuvajtu deca ne idu u školu. Stranci su u panici zbog odlaganja letova.

Zbog rata između SAD, Izraela i Irana, projektili lete preko celog Bliskog istoka. Praktično nema zemlje u regionu koja se nije našla na meti. Kako žive naši državljani?

Stomatolog Katarina Rančić Antić koja živi i radi u Kuvajtu kaže da prvih dana od kada je krenuo rat na Bliskom Istoku nije radila, ali da se sada vratila na posao.

Katarina Rančić Antić o situaciji u Kuvajtu Foto: Printscreen/ RTS

U Kuvajtu zatvore aerodromi, odjekuju sirene i eksplozije

- Zatvoreni su aerodromi, kuvajtska vlada se odlično nosi sa problemima, čuju se sirene i eksplozije. Čini mi se da su sve eksplozije ka strateškim vojnim ciljevima, trudimo se da razmišljamo da će sve ovo brzo stati - rekla je Rančić Antić.

Prema njenim rečima, poslali su ambasadi podatke, ali kako je rekla za sada, niko ne sprema evakuaciju.

Istakla je da u Kuvajtu ima oko 400 naših ljudi.

Katarina Rančić Antić je rekla da je drugačije u odnosu na normalnu situaciju to što deca ne idu u školu, a i njen suprug koji radi u sportu nema treninge.

- Ja idem na posao, muž ne ide na posao, deca ne idu u školu. Više su u panici stranci nego lokalno stanovništvo - kaže stomatolog Katarina Rančić Antić.

Navela je da strancima teško pada što ne mogu da polete, ali dobro je što u Kuvajtu nema povređenih ljudi.

- Ne osećamo da se nešto bitnije promenilo - kaže naša doktorka Rančić Antić.

Mnogi nisu spavali u Abu Dabiju

Nataša Pržulj s Univerziteta za veštačku inteligenciju "Muhamed bin Zajed" u Abu Dabiju kaže da je sinoćno bombardovanje prespavala, ali da mnogi nisu spavali i išli su u skloništa.

Nataša Pržulj o situaciji u Abu Dabiju Foto: Printscreen/ RTS

Pržulj ističe da je u kontaktu sa mnogim našim ljudima, ali i sa profesorima i osobljem na Univerzitetu. Govoreći o svakodnevnom životu u Abu Dabiju, navela je da ona radi od kuće, ali da su prodavnice pune.

Pošto je bilo saopštenje Ambasade SAD da američki državljani napuste zemlju jer neće biti evakuacije, mnogi su otišli ka Omanu, odakle ima aviosaobraćaja ka svim destinacijama.

Napomenula je da je dobra vest da je jedan avion iz Dubaija odleteo za Beograd i da naša ambasada pravi evidenciju naših građana.

- Mi smo deo jedne velike zajednice, nismo uplašeni, nije ovo ništa u odnosu na ono što smo mi prošli 1999. godine - kaže Pržulj.

Kurir.rs/ RTS