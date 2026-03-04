Slušaj vest

Priprema mesa često izaziva brojne dileme kako kod kućnih kuvara, tako i kod profesionalaca. Upravo zato jedan iskusni mesar odlučio je da stavi tačku na dugogodišnju raspravu da li treba prati sirovu piletinu i drugo meso pre kuvanja. Kako upozorava, pogrešna priprema može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Opšte je poznato, čak i među amaterskim kuvarima, da konzumiranje nedovoljno termički obrađene piletine predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik zbog opasnih bakterija poput salmonele i ešerihije koli. To može dovesti do trovanja hranom ukoliko živina nije pravilno pripremljena. U želji da dodatno uklone potencijalne patogene, neki ljudi i dalje insistiraju na pranju sirove piletine pre pripreme.

Međutim, španski mesar sada je izneo svoje mišljenje o toj praksi, prenosi Express.co.uk. El As Carnicero, stručnjak za meso sa više od 30 godina iskustva u industriji, često deli kulinarske savete i recepte sa svojom TikTok publikom.

Konzumiranje nedovoljno termički obrađene hrane može dovesti do trovanja Foto: Shutterstock

U jednom snimku objasnio je zašto ne preporučuje pranje pre kuvanja. Prisetio se situacije sa jednom mušterijom koja je tražila da joj se piletina stavi u plastičnu kesu umesto da bude umotana u papir, jer je planirala da je opere čim stigne kući. Objasnila je da želi da ukloni svu prljavštinu i bakterije sa mesa.

Mesar je, međutim, upozorio na opasnosti povezane sa pranjem piletine i drugog mesa.

- Meso može sadržati bakterije i kada ga stavimo pod slavinu, prskanje vode može kontaminirati uređaje, pribor, sudoperu. Znate li koliko je to opasno? - rekao je.

Dodao je da ova praksa može povećati rizik od oboljenja poput salmonele, povraćanja, dijareje i bolova u stomaku. Umesto pranja, preporučio je da se meso pravilno termički obradi dok unutrašnja temperatura ne pređe 73,9 stepeni Celzijusa.

- To će sve ukloniti. Molim vas, nemojte prati meso. Odakle vam to? - poručio je u videu.

Sa stanovišta bezbednosti hrane, stručnjaci se slažu sa njegovim stavom. Prema Agenciji za standarde hrane Ujedinjenog Kraljevstva, ne preporučuje se ispiranje živine, govedine, svinjetine, jagnjetine ili teletine pre kuvanja, jer to nije bezbedna praksa. Pranje mesa može dovesti do širenja bakterija po kuhinji, što povećava rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Meso može sadržati bakterije Foto: Shutterstock

Da biste bezbedno pripremili piletinu: Temeljno operite ruke sapunom i toplom vodom pre i nakon rukovanja sirovom piletinom.

Ne perite sirovu piletinu.

Koristite odvojene daske za sečenje i pribor za sirovu piletinu kako biste izbegli unakrsnu kontaminaciju.

Sirovu piletinu čuvajte u najhladnijem delu frižidera (ispod 4°C), na tanjiru ili u zatvorenoj posudi kako bi se zadržali sokovi.

Ako je piletina zamrznuta, bezbedno je odmrznite u frižideru, u zatvorenoj kesi potopljenoj u hladnu vodu (menjajte vodu na svakih 30 minuta) ili u mikrotalasnoj pećnici – ali samo ako ćete je odmah nakon toga pripremati.

Uvek koristite kuhinjski termometar kako biste bili sigurni da je piletina potpuno pečena. Unutrašnja temperatura najdebljeg dela mesa (na primer, grudi ili bataka) treba da dostigne 74°C. Termometar ubacite u najdeblji deo mesa, pazeći da ne dodiruje kost.