Ona je navela da će borački dom biti prilika da se borci, kroz različite programe, druže i rehabilituju i istakla da će taj dom biti više od memorijalnog centra.

„Biće mesto okupljanja i formiranja programa međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Tu će naši najmlađi učiti kako se čuva mir, kako se voli otadžbina i šta se dešavalo na Košarama, Paštriku i na svim drugim mestima gde je bilo neophodno braniti zemlju“, naglasila je ministar.

Ona je podsetila i da Ministarstvo, svakog meseca, izdvaja 50 miliona dinara za boračko – invalidsku zaštitu u Nišu i najavila da će u narednom periodu biti uručene boračke spomenice i borcima invalidima.

Đurđević Stamenkovski je sa Nišlijama podelila i vest, da je u 2025. godini Ministarstvo ovom gradu isplatilo 1.600.000.000 dinara za novorođenu decu u okviru prava roditeljski dodatak.

„Nadamo se da će u 2026. godini ta sredstva biti još veća, jer verujemo da su ta pronatalitetna davanja, koja imaju za cilj da nas izbave iz demografske zime, najbolja nacionalna davanja i nacionalni prioriteti“, naglasila je.

Ona je najavila da će Ministarstvo u narednom periodu investirati i u izgradnju inkluzivnih igrališta u svim opštinama grada Niša, u različite infrasturkturne projekte, u cilju rekonstrukcije, obnove i adaptacije delova ustanova socijalne zaštite. Takođe, istakla je i da će se obezbediti kupovina namenskog vozila koje će biti pristupačno osobama sa invaliditetom, kao i da će se uložiti sredstva za renoviranje lifta, na gradskom bazenu, kako bi bazen bio pristupačan i osobama sa invaliditetom.

Razgovarano je i o unapređenju usluga u zajednici, sa posebnim akcentom na Savetovalištu za rani razvoj.