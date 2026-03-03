Slušaj vest

Tokom ove pojave Mesec poprima tamnocrvenu ili narandžastu nijansu jer Zemlja privremeno zaklanja deo Sunčeve svetlosti koju Mesec inače reflektuje. Ovo je ujedno i poslednje potpuno pomračenje sve do 2028. godine, piše N1 Sarajevo.

Zašto Mesec poprima crvenu boju?

Potpuno pomračenje Meseca može se dogoditi isključivo za vreme punog Meseca, kada se Zemlja poravna tačno između Sunca i Meseca. Efekat „krvavog Meseca“ nastaje kada Zemljina puna senka, odnosno umbra, u potpunosti prekrije Mesec.

Ipak, deo Sunčeve svetlosti prolazi kroz Zemljinu atmosferu. Tada se kraće talasne dužine, poput plave svetlosti, raspršuju, dok duže – crvena i narandžasta – dopiru do Meseca i obasjavaju njegovu površinu. Što je u atmosferi više prašine i čestica, crvena nijansa je intenzivnija.

Gde će biti vidljivo?

Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Ova astronomska pojava neće biti vidljiva iz Evrope i Afrike. Najbolje uslove za posmatranje imaće stanovnici Severne i Južne Amerike, delova istočne Azije, pacifičkog regiona i Australije. Faza potpunog pomračenja trajaće nešto manje od sat vremena, dok će crvenkasti sjaj potrajati i duže.

Kada je naredna prilika?