Sutra ujutru u 1.30 na aerodrom "Nikola Tesla" očekuje se dolazak aviona ove kompanije koji će iz Šarm el Šeika prevesti naše državljane evakuisane iz Izraela, potvrđeno je iz Er Srbije.

Jedan let otkazan, drugi neizvestan

Takođe, kako se saznaje, let avioprevoznika "Royal jet" očekivan da stigne iz Dubaija u Beograd u 14.40 je otkazan, dok je očekivano vreme dolaska leta avioprevoznika "HiSky" iz grada Tabe u Egiptu pomereno je sa 16.10 na 17.40 sati. Međutim, i on može biti otkazan u bilo kom trenutku.

Dodatno, kako saznajemo let iz Tabe nije deo regularnog rasporeda letova avio-kompanija, i moguće je da je u pitanju privatni čarter let.

Prema onome što se trenutno nalazi od informacija na sajtu aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu, u planu je još jedan let večeras iz Dubaija u 21.25 sati (Fly Dubai) za koji trenutno piše da stiže "na vreme". Sve ovo je podložno promenama, a u skladu sa trenutnom situacijom na Bliskom istoku.

