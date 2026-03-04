Slušaj vest

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brojni građani Srbije koji su već uplatili aranžmane za destinacije u tom regionu ili njegovoj blizini poput Kipra, Egipta i Turske, ovih dana sa zebnjom prate situaciju, zovu turističke agencije i razmišljaju o eventualnom otkazivanju putovanja.

Ipak, prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), razloga za paniku za sada nema.

- U ovom trenutku važno je izbegavati putovanja ka destinacijama na kojima postoji bezbednosni rizik. Za sada nema mnogo otkazivanja na konkretno pomenutim destinacijama, više se ljudi raspituju - kaže za Kurir Seničić.

Dodaje da na destinacijama na koje naši građani najčešće putuju nema ratnih dejstava niti je proglašeno ratno stanje. Sama blizina ratne zone nije dovoljan razlog za otkazivanje aranžmana u posebnim okolnostima.

- Na tim destinacijama i danas borave naši turisti i nemaju nikakvih problema. Nijedan aerodrom nije zatvoren i avio-saobraćaj se odvija redovno - ističe on.

Turisti zovu agencije i raspituju se o situaciji Foto: EPA/ Michael Reynolds

Penali za otkaz putovanja

Ipak, zabrinutost među nekim putnicima je primetna. Mnogi se pitaju kakva su njihova prava ukoliko se ipak odluče da odustanu od putovanja ili ako dođe do naglog pogoršanja bezbednosne situacije.

Seničić objašnjava da su otkazi mogući, ali u skladu sa opštim uslovima putovanja koje je putnik prihvatio prilikom potpisivanja ugovora sa agencijom, što može podrazumevati i određene penale.

Kada je reč o osiguranju, važno je znati da putno zdravstveno osiguranje, kako mu i ime kaže, pokriva troškove lečenja i repatrijacije iz medicinskih razloga.

- U slučaju rata, skoro sve polise imaju isključenje bilo kakve nadoknade štete. Kod nas ne postoje polise, ni za putnike ni za agencije, koje pokrivaju troškove nastale usled ratnih dešavanja - naglašava direktor "Jute".

Šta pokriva putno osiguranje

Aleksandar Seničić kaže da su otkazi putovanja mogući s penalima Foto: Kurir Televizija

Ukoliko bi došlo do vanredne situacije tokom boravka, agencija je, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužna da pruži pomoć putnicima i o svom trošku obezbedi smeštaj do tri dana.

- Nakon toga, putnicima mora ponuditi najpovoljniju mogućnost nastavka boravka, pri čemu dodatne troškove smeštaja snose sami putnici, kao i povratak ugovorenim prevozom kada to bude moguće. Postoji i opcija povraćaja cene avio-karte u jednom pravcu do mesta polaska, dok bi eventualnu razliku za alternativne dostupne letove putnici doplatili. Ukoliko su sami putovali sve troškove snose sami, a u nekim slučajevima je moguće tražiti od avio-kompanije pokriće delimičnih troškova. U ovom slučaju rata kao razloga za pomeranje i otkazivanje, ne važe pravila o kompenzaciji za kašnjenje i nemogućnost ukrcavanja u avion, jer se radi o "višoj sili" gde i avio-kompanije isključuju svoju odgovornost.

Putno osiguranje ne pokriva troškove u slučaju rata

Dajana Petić Šobot, stručnjak za osiguranje, rekla je na Kurir televiziji da obim pokrića zavisi od vrste uplaćene polise, ali da ratna dejstva najčešće nisu obuhvaćena standardnim paketima. Kako je objasnila, jeftiniji paketi ne pokrivaju troškove povratka kući u slučaju ratnih dešavanja, dok ni standardne polise, koje građani najčešće kupuju, uglavnom ne uključuju rat kao predmet osiguranja.

Dajana Petić Šobot Foto: Kurir Televizija

- Kod putnog osiguranja rat i ratna dejstva gotovo su uvek navedeni kao isključenje pokrića. To znači da, ako izbije rat, osiguranje po pravilu ne nadoknaduje štetu, a uplaćena premija, najčešće oko 2.500 dinara, ne vraća se jer je polisa već aktivirana - navela je Petić Šobot.

Ona je dodala da su u prvim danima krize pojedini letovi iznenada otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora, te da u takvim situacijama osiguranje može pokriti troškove otkazanog putovanja.

- Putnik ima pravo da otkaže put, a osiguranje to razmatra sa pažnjom, pa je moguć povraćaj novca za avio-karte i smeštaj. Polisa koša 2.500 dinara 10 dana, a prošireno pokriće je 3.300 dinara.

Putujte preko agencija

Milan Lainović, generlni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije, savetuje ljude da putuju isključivo preko turističkih agencija zbog nepredviđenih situacija, a sve troškove nosiće upravo agencije.