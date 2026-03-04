Ruskinja Anja kupila staru kuću kod Sombora, pa šokirala računicom: Za radove u spavaćoj sobi potrošila samo 6.650 dinara! Srbi ne veruju šta čuju (VIDEO)
Umesto blještavila velegrada i užurbanog asfalta, Ruskinja Anja je za svoj novi dom izabrala mir vojvođanske ravnice.
U okolini Somborakupila je staru kuću za 20.000 evra, ali tu je bio tek početak njene avanture.
Odlučna u nameri da dokaže kako renoviranje ne mora da bude papreno skupo ako čovek ima volje da radi sam, Anja je sa suprugom krenula u ozbiljan poduhvat - obnovu čitavog doma sopstvenim rukama.
Prvi ispit njihove izdržljivosti bila je spavaća soba, a krajnji račun za grube radove ostavio je mnoge u neverici.
"Mislili smo da će ići brzo, a trajalo je četiri meseca"
Iako spavaća soba na prvi pogled ne deluje zahtevno kao kuhinja ili kupatilo, stari zidovi su krili probleme koji se ne rešavaju samo krečenjem.
- Spavaća soba je prva prostorija u kojoj smo započeli renoviranje. Mislili smo da će sve ići brzo. Ipak, to nije ni kuhinja ni kupatilo, a na kraju smo malterisanje završili tek nakon četiri meseca - ispričala je Anja u videu koji je podelila na svom TikTok nalogu "mmmoanna".
Najveća prepreka bila je vlaga koja je godinama prodirala iz susedne prostorije.
- Morali smo da obijemo veliki deo zida. Sa strane kupatila je postojalo curenje, pa se buđ duboko uvukla u malter. Skinuli smo sav oštećeni deo, tretirali zid sredstvom protiv buđi, naneli podlogu i tek nakon toga ponovo omalterisali. Malter sa dodatkom kreča pomaže da se spreči ponovno pojavljivanje buđi - objasnila je ona proces kroz koji su prošli.
Racunica koja prkosi inflaciji
Nakon malterisanja usledilo je šmirglanje koje je sobu pretvorilo u oblak prašine, a potom i detaljno čišćenje kako bi sledeći slojevi materijala mogli da se "vežu".
Kada se podvukla crta, troškovi materijala za ovu fazu bili su neverovatni:
- Malter (10 džakova): 4.500 dinara
- Armaturna mrežica: 700 dinara
- Podloga (emulzija): 900 dinara
- Dodatni sitni troškovi: 550 dinara
UKUPNO: 6.650 dinara
U cenu nisu uračunali alat, jer će ga, kako kaže, koristiti ponovo.
Ipak, radove nije usporavao novac, već život i vremenske prilike.
- Kad je zahladnelo, bukvalno smo morali sebe da teramo da uđemo u sobu i radimo. Po sunčanim danima je sve išlo mnogo lakše. Nije sve išlo po planu, muž je morao da traži posao, pa nije bilo mnogo vremena za renoviranje - stoji u opisu njenog snimka.
Od Moskve do bačkih atara
Ko je zapravo Anja, žena koja je mešalicu zavolela više od kancelarije? Pre dolaska u Srbiju, ona je u Moskvi godinama radila u marketinškim agencijama. Pre nekoliko godina došla je u Srbiju, a onda i kupila kuću kod Sombora. Zacrtala je cilj da je kompletno renovira za svega 15.000 evra.
- Renoviranje te uči strpljenju i izdržljivosti - poručuje Ruskinja, dokazujući svakim novim kvadratom da se dom ne kupuje, već gradi sopstvenim znojem i upornošću.