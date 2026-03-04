Slušaj vest

Umesto blještavila velegrada i užurbanog asfalta, Ruskinja Anja je za svoj novi dom izabrala mir vojvođanske ravnice.

U okolini Somborakupila je staru kuću za 20.000 evra, ali tu je bio tek početak njene avanture.

Anja je rešila da pobegne sa asfalta i sreću gradi na selu. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Odlučna u nameri da dokaže kako renoviranje ne mora da bude papreno skupo ako čovek ima volje da radi sam, Anja je sa suprugom krenula u ozbiljan poduhvat - obnovu čitavog doma sopstvenim rukama.

Prvi ispit njihove izdržljivosti bila je spavaća soba, a krajnji račun za grube radove ostavio je mnoge u neverici.

"Mislili smo da će ići brzo, a trajalo je četiri meseca"

Iako spavaća soba na prvi pogled ne deluje zahtevno kao kuhinja ili kupatilo, stari zidovi su krili probleme koji se ne rešavaju samo krečenjem.

Ruskinja Anja je sama sa suprugom renovirala spavaču sobu i obavila sve grube radove. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

- Spavaća soba je prva prostorija u kojoj smo započeli renoviranje. Mislili smo da će sve ići brzo. Ipak, to nije ni kuhinja ni kupatilo, a na kraju smo malterisanje završili tek nakon četiri meseca - ispričala je Anja u videu koji je podelila na svom TikTok nalogu "mmmoanna".

Najveća prepreka bila je vlaga koja je godinama prodirala iz susedne prostorije.

- Morali smo da obijemo veliki deo zida. Sa strane kupatila je postojalo curenje, pa se buđ duboko uvukla u malter. Skinuli smo sav oštećeni deo, tretirali zid sredstvom protiv buđi, naneli podlogu i tek nakon toga ponovo omalterisali. Malter sa dodatkom kreča pomaže da se spreči ponovno pojavljivanje buđi - objasnila je ona proces kroz koji su prošli.

Racunica koja prkosi inflaciji

Nakon malterisanja usledilo je šmirglanje koje je sobu pretvorilo u oblak prašine, a potom i detaljno čišćenje kako bi sledeći slojevi materijala mogli da se "vežu".

Kada se podvukla crta, troškovi materijala za ovu fazu bili su neverovatni:

Grubo Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Malter (10 džakova) : 4.500 dinara

: 4.500 dinara Armaturna mrežica: 700 dinara

700 dinara Podloga (emulzija): 900 dinara

900 dinara Dodatni sitni troškovi: 550 dinara

UKUPNO: 6.650 dinara

U cenu nisu uračunali alat, jer će ga, kako kaže, koristiti ponovo.

Ipak, radove nije usporavao novac, već život i vremenske prilike.

- Kad je zahladnelo, bukvalno smo morali sebe da teramo da uđemo u sobu i radimo. Po sunčanim danima je sve išlo mnogo lakše. Nije sve išlo po planu, muž je morao da traži posao, pa nije bilo mnogo vremena za renoviranje - stoji u opisu njenog snimka.

Od Moskve do bačkih atara

Ko je zapravo Anja, žena koja je mešalicu zavolela više od kancelarije? Pre dolaska u Srbiju, ona je u Moskvi godinama radila u marketinškim agencijama. Pre nekoliko godina došla je u Srbiju, a onda i kupila kuću kod Sombora. Zacrtala je cilj da je kompletno renovira za svega 15.000 evra.