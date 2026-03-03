Ministarstvo spoljnih poslova Srbije (MSP) saopštilo je da je u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela. Kako je navedeno, oni će biti transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni u Beograd.

- Ambasada je u stalnom kontaktu s našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu - navodi se u saopštenju.

Prema saznanjima Kurira, građani Srbije evakuisani iz Izraela trebalo bi da slete na beogradski aerodrom rano ujutru letom iz Šarm el Šeika.