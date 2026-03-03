"Bilo je napeto, ali najvažnije da smo stigli kući": Evakuisani Srbi iz Dubajia, evo kad stižu naši ljudi iz pakla Izraela!
Nakon višednevne strepnje i potpune blokade vazdušnog prostora iznad Bliskog istoka, prvi avion iz Dubaija sleteo je jutros u 6.21 na beogradski aerodrom "Nikola Tesla"!
Reč je o letelici "boing 737 maks 8", avio-kompanije "Flaj Dubai", kapaciteta 162 do 200 putnika, koja je iz Dubaija poletela u ponedeljak u 23.29 po srednjoevropskom vremenu.
Naši državljani koji su stigli u Beograd istakli su da im je, nakon preživljene drame, drago da su konačno stigli kući.
- Put je protekao najbolje moguće. Let je kasnio zbog priprema, nisu svi došli na vreme. Bilo je naših državljana i državljana Mađarske, avion je bio pun - istakao je jedan od putnika za Kurir televiziju, uz zahvalnost Vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), koja im je obezbedila smeštaj i svu neophodnu podršku.
- Tamo je situacija relativno mirna. Čuju se detonacije u daljini, ali je uglavnom mirno - dodao je on.
Drugi putnik istakao je da situacija nije bila nimalo prijatna, ali da nije strahovao za bezbednost:
- Na aerodrom smo stigli oko ponoći, a poleteli tek oko tri sata ujutru. Bilo je teško i napeto, ali najvažnije je da smo stigli. Let je bio odličan - rekao je.
Putnici su sve vreme bili u kontaktu s našom ambasadom u UAE.
Postepena stabilizacija
- Naša ambasada je napravila spisak putnika, ambasador nas je obišao u hotelu i na tome smo mu zahvalni. Imali smo dobre uslove i čekali obaveštenje o povratku. Onda nam je rečeno da se za 15 minuta spakujemo - naveli su putnici.
Tokom jučerašnjeg dana očekivala su se još dva leta iz Dubaija.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA ocenio je da to uliva nadu u postepenu stabilizaciju avio-saobraćaja.
- Prema najavama sa aerodroma, očekujemo još dva leta - jedan privatni čarter i jedan redovan. Potrebno je vreme da se sistem vrati u normalu, jer je vazdušni prostor danima bio zatvoren, a avioni prizemljeni. Ipak, ovo u svakom slučaju daje nadu - rekao je Seničić.
Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su ograničeno obnavljanje operacija.
Reč je o faznom i strogo kontrolisanom povratku letova, uz prioritet za putnike koji su od vikenda ostali zaglavljeni u tranzitu.
Najpraćeniji let na svetu
Prema podacima portala Flajt radar 24, broj otkazanih letova na sedam velikih aerodroma Bliskog istoka - "Dubai", "Doha", "Abu Dabi", "Šardža", "Kuvajt", "Bahrein" i "Dubai WC" - premašio je 9.500.
I avio-kompanija "Emirejts" započela je izvođenje ograničenog broja letova.
- Prioritet imaju putnici s ranijim rezervacijama, a sa onima koji su raspoređeni na ove ograničene letove kompanija će direktno kontaktirati - saopšteno je iz kompanije, uz apel putnicima da ne dolaze na aerodrom bez prethodnog obaveštenja, jer su svi ostali letovi i dalje obustavljeni.
Umesto standardne rute, svi civilni avioni kojima je odobreno poletanje iz UAE ka Evropi, uključujući i Srbiju, lete zaobilaznim putem - preko Omana, Saudijske Arabije i Egipta. Ta ruta je do 1.000 kilometara duža, ali trenutno predstavlja jedinu bezbednu opciju.
Inače, let iz Dubaija ka Beogradu bio je juče najpraćeniji na svetu - u jednom trenutku gotovo 42.000 ljudi pratilo je njegovu putanju na sajtu Flajt radar 24.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije (MSP) saopštilo je da je u toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela. Kako je navedeno, oni će biti transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni u Beograd.
- Ambasada je u stalnom kontaktu s našim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu - navodi se u saopštenju.
Prema saznanjima Kurira, građani Srbije evakuisani iz Izraela trebalo bi da slete na beogradski aerodrom rano ujutru letom iz Šarm el Šeika.