Snežana Paunović u Smederevskoj Palanci: Etno kuća Mezul primer razvoja seoskog turizma (FOTO)
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović posetila je Etno kuću Mezul u selu Vlaški Do, u opštini Smederevska Palanka, gde je sa domaćinima i predstavnicima lokalne zajednice razgovarala o značaju očuvanja tradicije i razvoja seoskog turizma.
Tom prilikom istaknuto je da ovakva mesta predstavljaju važan spoj kulturnog nasleđa, lokalne inicijative i ekonomskog osnaživanja sela.
Ministarka je naglasila da država prepoznaje potencijal ruralnih sredina i da će nastaviti da podržava projekte koji doprinose ostanku mladih na selu, očuvanju tradicionalnih vrednosti i razvoju lokalne privrede.
Obilazak etno kompleksa bio je prilika da se istakne koliko je važno negovati autentičnost, podržati preduzimljivost domaćina i stvoriti uslove da ovakve inicijative postanu primer dobre prakse u čitavoj Srbiji.
Kurir.rs