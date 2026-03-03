Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović posetila je Etno kuću Mezul u selu Vlaški Do, u opštini Smederevska Palanka, gde je sa domaćinima i predstavnicima lokalne zajednice razgovarala o značaju očuvanja tradicije i razvoja seoskog turizma.

Tom prilikom istaknuto je da ovakva mesta predstavljaju važan spoj kulturnog nasleđa, lokalne inicijative i ekonomskog osnaživanja sela.

Ministarka Snežana Paunović u opštini Smederevska Palanka Foto: Nemanja Pančić

Ministarka je naglasila da država prepoznaje potencijal ruralnih sredina i da će nastaviti da podržava projekte koji doprinose ostanku mladih na selu, očuvanju tradicionalnih vrednosti i razvoju lokalne privrede.

Obilazak etno kompleksa bio je prilika da se istakne koliko je važno negovati autentičnost, podržati preduzimljivost domaćina i stvoriti uslove da ovakve inicijative postanu primer dobre prakse u čitavoj Srbiji.

