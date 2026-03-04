Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić otvorio je danas izložbu “Preko mora, spasavanje 1915-1916, priča o italijansko-srpskom prijateljstvu” u Muzeju Jugoslavije, u Beogradu. Otvaranju izložbe prisustvovao je ministar odbrane Republike Italije Gvido Krozeto.

Izložba je otvorena povodom obeležavanja 110. godišnjice evakuacije srpske vojske sa obala Albanije u Prvom svetskom ratu, a izložbu je priredio Vojni muzej u saradnji sa Vojnim arhivom, italijanskom ambasadom i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da je izložba u Muzeju Jugoslavije posvećena jednom od najtežih, ali i najuzvišenijih poglavlja naše istorije – vremenu stradanja, ali i vremenu istinskog savezništva.

- Jesen 1915. godine bila je vreme velikog stradanja i iskušenja za srpski narod. Suočena sa nadmoćnijim neprijateljem, srpska vojska, zajedno sa državnim vrhom i desetinama hiljada civila, bila je primorana na povlačenje preko crnogorskih i albanskih gudura prema Jadranskom moru. U snegu, izmučeni glađu i bolestima, tokom tromesečnog stradanja, život je izgubilo više od 77.000 vojnika i preko 140.000 civila. Taj pohod ostao je duboko urezan u nacionalno pamćenje kao Albanska golgota – simbol žrtve, istrajnosti i nepokolebljive volje za opstankom. U tim trenucima, kada se činilo da je sve izgubljeno, ukazala se ruka prijateljstva – rekao je ministar odbrane.

On je podsetio da je u to vreme italijanska Kraljevska mornarica, uz ogroman napor i rizik, organizovala evakuaciju srpske vojske i civila sa Jadrana.

- Taj čin nije bio samo vojna operacija – bio je izraz humanosti, solidarnosti i poštovanja među saveznicima. Zahvaljujući toj pomoći, srpska vojska se oporavila, vratila na front i zajedno sa saveznicima doprinela pobedi i oslobođenju otadžbine. Savezništvo rođeno u najtežim okolnostima preraslo je u prijateljstvo koje traje više od jednog veka – naglasio je ministar Gašić zahvalivši u ime Republike Srbije Italiji i njenom narodu na istorijskoj podršci koja je zauvek povezala dve zemlje te dodao da Srbija tu pomoć nije zaboravila, niti će je ikada zaboraviti.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da danas, više od sto godina kasnije, odnosi Srbije i Italije počivaju na međusobnom poštovanju, poverenju i saradnji.

- Kao ministar odbrane Republike Srbije želim da istaknem da se duh tog istorijskog savezništva ogleda u partnerstvu naših oružanih snaga, u dijalogu i u uverenju da su stabilnost i mir trajne vrednosti koje moramo čuvati. Istorija nas uči da su prijateljstva dokazana u iskušenjima najpouzdaniji temelj budućnosti. Zato ova izložba nije samo sećanje - ona je potvrda da solidarnost i poverenje odolevaju vremenu. Uveren sam da će današnji događaj biti još jedan korak više u zajedničkim aktivnostima koje nas u budućem periodu očekuju – istakao je ministar odbrane i otvorio izložbu u ime sećanja na žrtvu naših predaka i u duhu prijateljstva dve zemlje koje je potvrđeno delima.

Ministar odbrane Italije Krozeto podsetio je na ratne istorijske trenutke 1915. i 1916. godine kada je more postalo nada i kada je italijanska Kraljevska mornarica dobila zadatak da obezbedi albanske luke i da ukrca iscrpljene konvoje i odvede ih na sigurno te da su italijanski mornari ovaj zadatak obavili hrabro, disciplinovano i požrtvovano.

- Ova operacija imala je odlučujući strateški značaj pored humanitarnog. Na Krfu je srpska vojska uspela da se reorganizuje, vrati u borbu i da odlučujući doprinos porazu Centralnih sila na Balkanskom frontu. Među onima koji su prešli Jadran bio je i kralj Petar koji nije želeo nikakve privilegije u odnosu na svoje vojnike. To je snažna slika dostojanstva i zajedničke žrtve. Ta ispružena ruka bila je italijanska, bila je to ruka naših mornara – rekao je ministar Krozeto.

On je naglasio da sećanjem na istorijsko spasavanje srpskih vojnika slavimo ne samo jednu epizodu u istoriji već i duboku vezu između naših oružanih snaga, između naših zemalja i naših naroda.

- Istorija nas uči da nas more ne razdvaja, ono nas ujedinjuje, i da saradnja između ljudi u uniformi kada je vođena zajedničkim vrednostima može promeniti tok događaja. Želim da zahvalim svima koji su sarađivali na ovom važnom zajedničkom projektu, istorijskim arhivima naša dva ministarstva odbrane, Vojnom muzeju u Beogradu, i Muzeju Jugoslavije što su nas ugostili u ovom prelepom ambijentu, Ambasadi i Italijanskim institutom za kulturu. Neka ova izložba ne bude samo spomen već i odgovornost da sačuvamo istoriju koja nas ujedinjuje i da je danas pretočimo u bližu saradnju Rima i Beograda, jer Italija vidi Srbiju kao strateškog partnera na Balkanu – rekao je ministar odbrane Krozeto.

Foto: Ministarstvo odbrane

Na izložbi je prikazan deo fotomaterijala iz zbirke Vojnog muzeja, deo arhivskog materijala Vojnog arhiva, kao i do sada neprikazivane fotografije iz italijanskih arhiva i institucija. Kroz foto materijal hronološki je prikazan razvoj istorijskih dešavanja krajem 1915. i prvih meseci 1916. godine koji su bili odlučujući za budućnost srpske države.

Italijanska Kraljevska mornarica uz podršku britanskih i francuskih jedinica izvela je više od 500 plovidbi evakuišući oko 260.000 ljudi. Srpski vojnici najpre su prevezeni na Krf, a potom u Solun, odakle je otpočela odlučna kontraofanziva koja će dovesti do oslobođenja Srbije i konačne pobede sila Antante u Prvom svetskom ratu.

Otvaranju izložbe prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, ambasador Republike Italije u Beogradu Luka Gori i brojni gosti.

Izložba je za posetioce otvorena do 10. marta 2026. godine.