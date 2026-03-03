Društvo
Ministri odbrane Gašić i Krozeto položili vence u Beogradu:Obeležena 110. godišnjica evakuacije srpske vojske sa obala Albanije u Prvom svetskom ratu
Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar odbrane Republike Italije Gvido Krozeto položili su danas vence i odali počast na Italijanskom vojnom groblju i kod Spomen-kosturnice braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu.
Zajednička komemoracija održana je povodom obeležavanja 110. godišnjice evakuacije srpske vojske sa obala Albanije u Prvom svetskom ratu.
Italijanska Kraljevska mornarica uz podršku britanskih i francuskih jedinica izvela je više od 500 plovidbi evakuišući oko 260.000 ljudi. Srpski vojnici najpre su prevezeni na Krf, a potom u Solun, odakle je otpočela odlučna kontraofanziva koja će dovesti do oslobođenja Srbije i konačne pobede sila Antante u Prvom svetskom ratu.
