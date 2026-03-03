Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar odbrane Republike Italije Gvido Krozeto položili su danas vence i odali počast na Italijanskom vojnom groblju i kod Spomen-kosturnice braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu.

Zajednička komemoracija održana je povodom obeležavanja 110. godišnjice evakuacije srpske vojske sa obala Albanije u Prvom svetskom ratu.

Italijanska Kraljevska mornarica uz podršku britanskih i francuskih jedinica izvela je više od 500 plovidbi evakuišući oko 260.000 ljudi. Srpski vojnici najpre su prevezeni na Krf, a potom u Solun, odakle je otpočela odlučna kontraofanziva koja će dovesti do oslobođenja Srbije i konačne pobede sila Antante u Prvom svetskom ratu.

Ne propustiteBeogradGRMELO SA KALEMEGDANA! Počasna artiljerijska paljba povodom Dana državnosti (FOTO)
mls_7813_1771085467.jpg
DruštvoMinistar Gašić na sastanku sa direktorom JP "Srbijagas" Dušanom Bajatovićem o gasifikaciji kasarni: Manji troškovi i veća energetska efikasnost Vojske Srbije
jov_1673_1769604212.jpg
DruštvoMinistar Gašić prisustvovao obeležavanju Dana vojnog sporta: Uručena priznanja najuspešnijim sportistima i sportskoj ekipi Ministarstva odbrane i VS u 2025.
jov_6481_1769435428.jpg
DruštvoMinistar Gašić u poseti Zlatiborskom okrugu: Obišao 22. pešadijski bataljon Druge brigade kopnene vojske u kasarni “Petar Leković” u Požegi
Bratislav Gašić (16).jpg