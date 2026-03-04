Društvo
Kamioni na prelazima čekaju od sat pet sati da izađu iz Srbije! Evo kakvo je stanje večeras na graničnim prelazima
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do pet sati.
AMSS je naveo kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu pet sati a na prelazu Bezdan dva sata da napuste Srbiju.
Dodao je da kamioni, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju jedan sat, na prelazu Kelebija sa Mađarskom dva sata a na prelazu Horgoš sat i po da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopšt.
