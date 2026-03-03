Slušaj vest

Kontingent Vojske Srbije koji je od avgusta prošle godine bio u misiji nezavisne mirovne organizacije Međunarodne snage i posmatrači na Sinaju uspešno je završio angažovanje i predao dužnost novom srpskom kontingentu.

Tokom šestomesečnog boravka u zoni operacije, pripadnici petog kontingenta Vojske Srbije u ovoj misiji realizovali su brojne inžinjerijske i infrastrukturne radove, kao što su održavanje objekata i sistema, unapređenje tehničkih kapaciteta i pružanje podrške snagama u misiji. Posebno se izdvaja angažovanje na izradi nove vodovodne i hidrantske mreže u kampu mirovnih snaga.

kontingent_vs_na_sinaju_4_1772550663.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Uspešnom realizacijom zadataka i odnosom prema dužnostima dostojno su reprezentovali Vojsku Srbije i Republiku Srbiju u međunarodnom okruženju. Zamenio ih je novi srpski kontingent, šesti po redu od početka angažovanja jedinica Vojske Srbije u misiji, koji je na Sinaj upućen krajem prošlog meseca. Imajući u vidu aktuelnu situaciju u širem regionu, u misiji se posebna pažnja poklanja bezbednosti angažovanih mirovnih snaga.

Misija nezavisne mirovne organizacije Međunarodne snage i posmatrači nastala je u skladu sa sporazumom između Egipta i Izraela 1981. godine, sa ciljem sprovođenja bezbednosnih odredaba Egipatsko-izraelskog sporazuma iz 1978. godine. Vojska Srbije je, upućivanjem inžinjerijske radne grupe u sastav američkog kontingenta, učešće u misiji započela u julu 2023. godine, potvrđujući tako posvećenost izgradnji i očuvanju mira.

Ne propustiteSrbija"MART 2026" U STROJU Nova generacija dobrovoljaca započela obuku u Vojska Srbije
1prijem_vojnika_generacije_mart2026_5_1772462087.jpg
DruštvoBudućim vojnicima i oficirima uručeni ugovori za dobrovoljno služenje vojnog roka: Uz prisustvo rodbine i prijatelja, u emotivnoj atmosferi
269a0935.jpg
Društvo"Decembarci" uspešno prošli drugu proveru obučenosti: Vojnici u potpunosti savladali sve sadržaje u ovoj fazi
1_1772202441.jpg
DruštvoU kasarni "General Jovan Mišković" promovisana generacija "Septembar 2025" Novi rezervni potporučnici Vojske Srbije položili zakletvu i primili činove
jov_7401_1772192467.jpg