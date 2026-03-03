Srpski kontingent završio misiju na Sinaju: Inžinjerci Vojske Srbije uspešno okončali šestomesečni angažman
Kontingent Vojske Srbije koji je od avgusta prošle godine bio u misiji nezavisne mirovne organizacije Međunarodne snage i posmatrači na Sinaju uspešno je završio angažovanje i predao dužnost novom srpskom kontingentu.
Tokom šestomesečnog boravka u zoni operacije, pripadnici petog kontingenta Vojske Srbije u ovoj misiji realizovali su brojne inžinjerijske i infrastrukturne radove, kao što su održavanje objekata i sistema, unapređenje tehničkih kapaciteta i pružanje podrške snagama u misiji. Posebno se izdvaja angažovanje na izradi nove vodovodne i hidrantske mreže u kampu mirovnih snaga.
Uspešnom realizacijom zadataka i odnosom prema dužnostima dostojno su reprezentovali Vojsku Srbije i Republiku Srbiju u međunarodnom okruženju. Zamenio ih je novi srpski kontingent, šesti po redu od početka angažovanja jedinica Vojske Srbije u misiji, koji je na Sinaj upućen krajem prošlog meseca. Imajući u vidu aktuelnu situaciju u širem regionu, u misiji se posebna pažnja poklanja bezbednosti angažovanih mirovnih snaga.
Misija nezavisne mirovne organizacije Međunarodne snage i posmatrači nastala je u skladu sa sporazumom između Egipta i Izraela 1981. godine, sa ciljem sprovođenja bezbednosnih odredaba Egipatsko-izraelskog sporazuma iz 1978. godine. Vojska Srbije je, upućivanjem inžinjerijske radne grupe u sastav američkog kontingenta, učešće u misiji započela u julu 2023. godine, potvrđujući tako posvećenost izgradnji i očuvanju mira.