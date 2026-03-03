"Oni koji su čuvali našu zemlju i našu slobodu kada je bilo najteže zaslužuju mesto dostojanstva, podrške i poštovanja. Mesto gde će moći mlađim generacijama da ispričaju šta su prošli i preživeli braneći Srbiju, oni i njihovi saborci. Njihova žrtva ne sme biti zaboravljena, već poštovana i preneta budućim generacijama", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski.

"To će biti mesto gde će se okupljati i formirati programi u međugeneracijskoj saradnji i solidarnosti. Gde će naši najmlađi učiti od boraca koliko je važno da čuvaju mir, kako se voli otadžbina, šta se dešavalo na Košarama, šta se dešavalo na Paštriku, šta se dešavalo tamo gde je bilo neophodno braniti zemlju. To će biti prilika i da se borci kroz različite programe druže, rehabilituju, odmore i da im na taj način zahvalimo na svemu što su činili. Verujem da ćemo nekim brzim potezima stvoriti uslove da što pre krenemo u realizaciju ovog važnog projekta", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski.