Mnogi se plaše zmija i često je teško trezveno razmišljati kada ovog gmizavca ugledamo u blizini svog doma, kao na primer ispred kućnog praga, u podrumu ili u dvorištu. Zbog blage klime, zmija u Srbiji ima svuda, a u našoj zemlji živi 10 vrsta od kojih su samo tri otrovnice: poskok, šarka i planinski šargan. Postavlja se pitanje šta sve odbija zmije i kako da ih udaljimo od sebe, s obzirom da je na pomolu proleće i lepo vreme kada one izlaze na površinu.

Važno je napomenuti da su zmije u Srbiji zaštićene zakonom i da je zabranjeno i kažnjivo njihovo ubijanje i povređivanje. Ipak, stručnjaci i praksa su pokazali da postoji nekoliko veoma efikasnih načina da ih držite podalje od svoje kuće.

Ovde smo objavili šta privlači zmije, mnogi to u Srbiji i imaju u svom dvorištu, a evo sada i kako da ih odbijete od sebe.

Uredno dvorište prva linija odbrane

Prva i najvažnija mera je da vam dvorište bude uredno. Neophodno je smanjiti broj mesta na kojima bi zmije mogle da se sakriju i naprave leglo, što znači redovno košenje trave i uklanjanje gomila kamenja, građevinskog materijala, šuta, starog lima ili drva.

Redovna deratizacija - privlače ih glodari

Takođe, zmije prate miris svog plena. Ako u dvorištu imate miševe ili pacove, pojava zmija je gotovo zagarantovana, jer ih snažno privlači miris izmeta i urina glodara.

Zato je redovna deratizacija, kao i zatvaranje i redovno pražnjenje kanti za smeće, ključno kako biste odbili zmije iz vašeg dvorišta. Pored toga, zmije mogu privući i ptičja gnezda i ptičji izmet.

Foto: holden_77/Shutterstock

Hemijska sredstva koja zmije ne podnose

Zmije analiziraju mirise iz svoje okoline putem specijalnog Jakobsonovog organa smeštenog na nepcu. Zbog toga su veoma osetljive na jake hemijske iritante kao što su:

Amonijak: Jedno od najjačih sredstava za odvraćanje. Umočite stare krpe ili delove odeće u amonijak i postavite ih na nekoliko kritičnih mesta u dvorištu. Zmije ne podnose ovaj oštar miris.

Jedno od najjačih sredstava za odvraćanje. Umočite stare krpe ili delove odeće u amonijak i postavite ih na nekoliko kritičnih mesta u dvorištu. Zmije ne podnose ovaj oštar miris. Naftalin: Stručnjaci preporučuju i naftalin. Presecite plastičnu bocu, stavite naftalin ispod nje i podignite je iznad tla kako ga kiša ne bi isprala. Ipak, budite izuzetno oprezni i osigurajte da deca i kućni ljubimci ne dođu u kontakt sa ovom supstancom.

Stručnjaci preporučuju i naftalin. Presecite plastičnu bocu, stavite naftalin ispod nje i podignite je iznad tla kako ga kiša ne bi isprala. Ipak, budite izuzetno oprezni i osigurajte da deca i kućni ljubimci ne dođu u kontakt sa ovom supstancom. Sirće i soda bikarbona: Ako imate bazen, pospite sirće po njegovim ivicama kako biste sprečili zmije i insekte da mu prilaze. Sličan efekat ima i soda bikarbona posuta po travi, jer pri kontaktu sa vlagom ispušta miris koji zmije izbegavaju

Biljke kao prirodna barijera

Za one koji preferiraju prirodnija rešenja, biljke su odličan izbor. Stručnjaci savetuju da posadite u bašti biljke čiji mirisi dokazano odbijaju zmije, kao što su limunska trava, pelen, neven, božikovina, beli luk i bosiljak.

Na kraju, imajte na umu da zmije nisu agresivne životinje, već defanzivne – napadaju isključivo u samoodbrani i uvek će pokušati da pobegnu kada osete vibracije ljudskog koraka.

Ukoliko vam se zmija ipak uvuče u stambeni objekat, nemojte izigravati heroja i pokušavati sami da je uhvatite, već obavezno pozovite profesionalne hvatače zmija, poput poznatog Vladice Stankovića, ili nadležne komunalne službe.

Kako izbeći susret sa zmijom

Kako bi boravak u prirodi, a pogotovo sa decom, bio što bezbedniji Vladica je izdvojio pet ključnih saveta kojih bi svako trebalo da se pridržava, a mogu sprečiti susret sa zmijom:

Krećite se utabanim stazama, izbegavajte visoku travu, kamenjare i gustiš.

Nosite štap kojim možete povremeno udarati o tlo – vibracije teraju zmije.

Gledajte gde stajete, posebno u senci i blizu kamenja.

Nosite zatvorenu obuću i dugačke pantalone – idealno planinarske čizme.

Sa sobom uvek nosite antihistaminike – kad god idete u prirodu kod sebe imajte neki lek za alergiju ne samo zbog zmija, već i brojnih insekata.