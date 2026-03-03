Slušaj vest

Avion sa srpskim državljanima, prethodno evakuisanim iz Izraela, a koji je poleteo iz egipatskog grada Tabe, večeras je sleteo u Beograd.

To je inače drugi avion kojima se državljani Srbije vraćaju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku nakon jutrošnjeg leta iz Dubaija.

Tokom noći očekuje se i da "embrajer" nacionalne avio kompanije iz Šarm el Šeika doveze grupu srpskih državljana koja je takođe evakuisana iz Izraela.

Kurir/Telegraf

Ne propustitePlanetaHUTI PREUZELI ODGOVORNOST ZA UDARE NA IZRAEL Ministar zapretio: "Uzvratićemo sedmostruko, teroristi će naučiti na teži način"
profimedia0848290347.jpg
PlanetaHEZBOLAH PRETI: Rakete će padati na Izrael ako nastavi rat protiv Libana
1231321321.jpg
PlanetaUZBUNA U IZRAELU: Presretnuta raketa ispaljena iz Jemena
Izrael.jpg
PlanetaPOZNATI RABIN IZ IZRAELA PRONAĐEN MRTAV U EMIRATIMA! Držao košer restoran u Dubaiju, sumnjaju da Iran stoji iza likvidacije? (FOTO)
GdJRDRYbwAAmq_D.jpg