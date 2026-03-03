Društvo
Avion sa evakuisanim Srbima iz Izraela sleteo u Beograd: Očekuje se još jedan tokom noći
Avion sa srpskim državljanima, prethodno evakuisanim iz Izraela, a koji je poleteo iz egipatskog grada Tabe, večeras je sleteo u Beograd.
To je inače drugi avion kojima se državljani Srbije vraćaju iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku nakon jutrošnjeg leta iz Dubaija.
Tokom noći očekuje se i da "embrajer" nacionalne avio kompanije iz Šarm el Šeika doveze grupu srpskih državljana koja je takođe evakuisana iz Izraela.
