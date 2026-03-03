Slušaj vest

Avion nacionalne kompanije "Er Srbija", u organizaciji Vlade Srbije, selteo je u Egipat gde večeras treba da ukrca srpske državljane koji su prethodno evakuisani iz Izraela.

Avion Er Srbije kojim će iz Šarm el Šeika u Beograd biti vraćeno 67 srpskih državljana evakuisanih iz Izraela, stigao je u to egipatsko letivalište oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno 20 časova po srpskom vremenu.

avion Egipat Foto: Flight Radar

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, a avion će odmah nakon ukrcavanja državljana Srbije, iz Šarm el Šeika poleteti nazad za Beograd.

Na specijalnom letu koji je iz Srbije danas krenuo oko 17 časova, prisutan je i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

On je rekao da je evakuacija realizovana u nekoliko koraka, a prvo je bio organizovan kopneni prelazak do egipatske granice, odnosno do transporta ka aerodromu u egipatskom letovalištu.

Jović je srpskim medijima u Šarm el Šeiku rekao da će na ovom leti biti i državljana BiH, Severne Makedonije, Crne Gore

"Na stranu činjenica da je to humanitarno pitanje, ali to je ujedno i poruka Srbije da želimo najbolje i najbliže odnose sa nama susednim državama - Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i BiH", rekao je Jović.

Foto: RTS Printscreen

On je dodao da svi državni organi od predsednika Srbije, Vlade do diplomatsko-konzularnih predstavništava u ratom pogođenim područjima "non-stop rade na tome da sačuvaju što više života naših građana, ali i da pokušaju da umanje efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije".

Kako je dodao, to naravno i nije lako u ovim okolnostima, ali uz dobru organizaciju će se postići ti ciljevi.

Zahvalio je kompaniji srpskoj nacionalnoj aviokompaniji Er Srbija navodeći da bez nje ne bi mogla ovako brzo i efikasno da se realizuje evakuacija.

"To je još jedan dokaz koliko je nacionalna aviokompanija važna za državu Srbiju i za sve naše građane", rekao je Jović i dodao da će evakuacije biti organizovane i iz drugih zemalja Persijskog zaliva koje su zahvaćene ratnim sukobima.

Jović je precizirao da se razmatraju i alternativne rute čim se za to steknu neophodni uslovi.

Plan je da avion poleti oko 22.30 i u Beogradu sleti oko 30 minuta posle jedan sat.

Pilot se obratio pre leta iz Beograda

Pre početka leta za Egipat obratio se pilot.

"Upravo se spremamo za let ka Šarm El Šeiku koji je Vlada Republike Srbije, u saradnji sa nacionalnom aviokompanijom Er Srbija, organizovala za srpske državljane. Er Srbija je kao i svaki put tu za svoje državljane. Vidimo se po sletanju u Beogradu", poručio je pilot kapetan Damir Maršić na Instagramu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je juče da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd.

Kapetan Damir Maršić pred poletanje za Šarm El Šeik Izvor: Kurir

Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je na mreži Iks obavestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.

Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd.

Kurir/RTS

