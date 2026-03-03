Slušaj vest

Avion nacionalne kompanije "Er Srbija", u organizaciji Vlade Srbije, selteo je u Egipat gde večeras treba da ukrca srpske državljane koji su prethodno evakuisani iz Izraela.

Avion Er Srbije kojim će iz Šarm el Šeika u Beograd biti vraćeno 67 srpskih državljana evakuisanih iz Izraela, stigao je u to egipatsko letivalište oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno 20 časova po srpskom vremenu.

avion Egipat Foto: Flight Radar

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, a avion će odmah nakon ukrcavanja državljana Srbije, iz Šarm el Šeika poleteti nazad za Beograd.

Na specijalnom letu koji je iz Srbije danas krenuo oko 17 časova, prisutan je i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

On je rekao da je evakuacija realizovana u nekoliko koraka, a prvo je bio organizovan kopneni prelazak do egipatske granice, odnosno do transporta ka aerodromu u egipatskom letovalištu.

Jović je srpskim medijima u Šarm el Šeiku rekao da će na ovom leti biti i državljana BiH, Severne Makedonije, Crne Gore

"Na stranu činjenica da je to humanitarno pitanje, ali to je ujedno i poruka Srbije da želimo najbolje i najbliže odnose sa nama susednim državama - Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i BiH", rekao je Jović.

Foto: RTS Printscreen

On je dodao da svi državni organi od predsednika Srbije, Vlade do diplomatsko-konzularnih predstavništava u ratom pogođenim područjima "non-stop rade na tome da sačuvaju što više života naših građana, ali i da pokušaju da umanje efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije".

Kako je dodao, to naravno i nije lako u ovim okolnostima, ali uz dobru organizaciju će se postići ti ciljevi.

Zahvalio je kompaniji srpskoj nacionalnoj aviokompaniji Er Srbija navodeći da bez nje ne bi mogla ovako brzo i efikasno da se realizuje evakuacija.

"To je još jedan dokaz koliko je nacionalna aviokompanija važna za državu Srbiju i za sve naše građane", rekao je Jović i dodao da će evakuacije biti organizovane i iz drugih zemalja Persijskog zaliva koje su zahvaćene ratnim sukobima.

Jović je precizirao da se razmatraju i alternativne rute čim se za to steknu neophodni uslovi.

Plan je da avion poleti oko 22.30 i u Beogradu sleti oko 30 minuta posle jedan sat.

Pilot se obratio pre leta iz Beograda

"Upravo se spremamo za let ka Šarm El Šeiku koji je Vlada Republike Srbije, u saradnji sa nacionalnom aviokompanijom Er Srbija, organizovala za srpske državljane. Er Srbija je kao i svaki put tu za svoje državljane. Vidimo se po sletanju u Beogradu", poručio je pilot kapetan Damir Maršić na Instagramu.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je juče da je u toku proces evakuacije srpskih državljana iz Izraela koji će, kako se navodi, biti transportovani u Egipat, a potom avionom prevezeni za Beograd.

Kapetan Damir Maršić pred poletanje za Šarm El Šeik Izvor: Kurir

Evakuaciju sprovode Ambasada Srbije u Izraelu, koja je na mreži Iks obavestila državljane Srbije o evakuaciji, kao i Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Srbije.

Kako se navodi, državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila Vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd.