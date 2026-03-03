Slušaj vest

Avion "Er Srbije" u koji su se u Šarm el Šeiku ukrcali državljani Srbije, ali i iz BiH, Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, a koji su ranije evakuisani iz Izraela, krenuo je iz tog egipatskog letovališta ka Beogradu.

Specijalnim letom, koji je danas iz Beograda krenuo oko 17 časova, a stigao u Šarm el Šeik oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno oko 20 časova po srpskom, vraća se 67 državljana evakuisanih iz Izraela, među kojima su i mala deca.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, a avion je odmah nakon ukrcavanja evakuisanih građana poleteo iz Šarm el Šeika.

Na specijalnom letu, zarad efikasnije evakuacije, prisutan je i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

