Tokom noći stigao je avion Er Srbije kojim je iz Šarm el Šeika sa 67 srpskih državljana evakuisanih iz Izraela. Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovala je Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova. Na specijalnom letu, zarad efikasnije evakuacije, bio je prisutan i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji je neposredno koordinisao aktivnostima i pružio podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

Ekipa Kurira ih je dočekala i razgovarala sa našim evakuisanim građanima.

- Let je prošao svasvim u redu, transport od Izraela je isto bio najnormalniji i kako treba, pohvalio bih sve koji su učestvovali u ovome kako bi se mi vratili nazad bezbedno - rekao je jedan građanin nakon što su sleteli na ajrodrom u Beogradu.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže da postoji činjenica da je to humanitarno pitanje ali i poruka koju Republika Srbija želi da uputi da želimo najbolje i najbliže odnose ispunjene solidarnošću sa nama susednim državama, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

"Naša obaveza je da se brinemo o našim građanima i u dobru i u zlu i uveravam vas da svi državni organi, od predsednika i Vlade Republike Srbije do Ministarstva spoljnih poslova i svih naših diplomatsko konzularnih predstavništava u ratom pogođenim područjima danonoćno rade na tome da sačuvamo što više života naših građana, ali i da pokušamo da umanjimo efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije. To naravno i nije lako u ovim okolnostima", rekao je Jović.

Foto: Kurir Televizija

Zbog odlične organizacije nije bilo straha

Među putnicima su uglavnom bili odrasli ljudi ali naravno bilo je i male dece.

- Bilo je jako organizovano, naša ambasada je ovo odlično uradila i sve je bilo odlično organizovano. Zadovoljan sam iako nikada nisam imao iskustva sa evakuacijom do sada ali kada bih morao da zamislim dobru evakuaciju to bi izgledalo ovako - rekao je drugi evakuisani građanin.

Na letu je bilo i državljana BiH, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

- U subotu je bilo malo nezgodno, ceo dan su se čule sirene, nakon toga je bilo malo mirnije ali onda je opet pred put sinoć postalo malo nezgodno. Danas je ipak sve prošlo u najboljem redu i tokom celog puta nismo imali nikakvih problema. Drago mi je da smo konačno tu - objasnio je naredni evakuisani.

Foto: Kurir Televizija

Putnica koja je takođe bila na letu za Kurir je objasnila da se u Izraelu trenutno ne radi, rekla je da samo prehrambene radnje rade.

Neki navode da je bilo i malo straha zbog toga što su jednim delom išli kroz Izrael ali da im je bilo lakše kada su prolazili kroz pustinju jer kako kažu "u pustinji nemaju šta da gađaju".

Podsetimo, prvi avion iz Dubaija sa srpskim državljanima sleteo u Beograd juče ujutru. Avion "Flaj Dubaija" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srpskim državljanima sleteo je na aerodrom u Beogradu. Taj avion uživo je pratilo 40.000 ljudi putem sajta koji u realnom vremenu prikazuje kretanje aviona širom sveta.

