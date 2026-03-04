Slušaj vest

Kako se postaje pilot? Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su Javni oglas kojim se građani Srbije pozivaju da se prijave na služenje Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije.

Ovaj poziv predstavlja izuzetnu priliku za sve mlade ljude koji žele da se oprobaju u pozivu pilota i svoje znanje primene u odbrani zemlje.

Prijave na oglas Ministarstva odbrane i Vojske Srbije su otvorene od 2. februara i traju do 31. marta 2026. godine. Izabrani kandidati će sa Vojnostručnim osposobljavanjem početi 1. septembra 2026. godine.

Za šta kandidati mogu da konkurišu

Mladići i devojke imaju priliku da se prijave za tri specijalnosti unutar roda avijacije:

Kandidati mogu konkurisati i za pilota helikoptera Foto: Ministarstvo odbrane

Pilot aviona

Pilot helikoptera

Pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV) Ko može da se prijavi

Pravo na prijavu imaju svi kandidati muškog i ženskog pola koji do kraja 2026. godine ne navršavaju više od 30 godina života.

Od opštih uslova, neophodno je da kandidati:

budu državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem u zemlji

da se protiv njih ne vodi krivični postupak

da nisu odslužili vojni rok sa oružjem

da nisu osuđivani na kaznu zatvora dužu od šest meseci

da su zdravstveno sposobni za vojnu službu

Kada je reč o posebnim uslovima, kandidati moraju posedovati:

Završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova (ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u istom obimu bodova)

Psihofizičko zdravlje i sposobnost za letačku službu

Pozitivnu bezbednosnu proveru Kako izgleda proces selekcije

Prvi deo selekcije podrazumeva psihološku i bezbednosnu procenu. Foto: Fonet/Aleksandar Levajković

Selekcija prijavljenih kandidata obaviće se u dva dela:

Prvi deo selekcije podrazumeva psihološku, medicinsko-zdravstvenu i bezbednosnu procenu

Drugi deo selekcije obuhvata specifičnu medicinsko-zdravstvenu procenu za letače na Vazduhoplovno-medicinskom institutu, nakon čega sledi selektivna padobranska i letačka obuka u jedinicama Vojske Srbije

Važno je napomenuti da kandidati za pilote operatera daljinski pilotiranog vazduhoplova (DPV) ne moraju da prolaze selektivnu padobransku i letačku obuku. Takođe, kandidatima za pilote aviona i helikoptera koji ne prođu letačku i padobransku obuku, biće omogućeno da se prekvalifikuju na specijalnost za daljinski pilotirane vazduhoplove.

Kako se prijaviti

Svi zainteresovani mogu podneti svoju prijavu na jedan od tri načina:

U centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu (prema mestu prebivališta)

Preko portala eUprave Vlade Republike Srbije

Preko jedinica poštanske mreže JP "Pošta Srbije"

Kandidati sa boravištem u inostranstvu mogu se prijaviti preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva. Uz prijavu je neophodno dostaviti propisanu dokumentaciju koja, između ostalog, uključuje izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overenu kopiju diplome i uverenja iz nadležnog suda i MUP-a.

Karijera po završetku osposobljavanja

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka (Vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije), uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Nakon obuke, najuspešnijim kandidatima otvara se mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu. Oni bi time nastavili svoju letačku obuku kao oficiri roda avijacije i stekli zvanično zvanje pilota Vojske Srbije.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva odbrane, u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane na brojeve 011/3074-008 i 011/3074-027, ili u lokalnim centrima Ministarstva odbrane.