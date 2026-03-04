Slušaj vest

Dok se svet, kao i Srbija suočava sa sve većim količinama otpada, rešenje za one materijale koje ne možemo klasično reciklirati leži u tehnologiji koja ih pretvara u alternativna goriva. Umesto da decenijama trune na deponijama, otpad poput ostataka plastike, papira i tekstila postaje dragocen resurs za energetski intenzivnu industriju.

Ovaj proces nije samo ekološki imperativ već i ozbiljna biznis prilika koja smanjuje zavisnost od skupih fosilnih goriva poput uglja i petrol koksa. Šta je zapravo gorivo iz otpada? Kada govorimo o pretvaranju otpada u energiju, ključni termini su RDF (Refuse-Derived Fuel) i SRF (Solid Recovered Fuel).

RDF: Predstavlja usitnjeni, gorivi deo neopasnog otpada. Sastoji se uglavnom od materijala sa visokom toplotnom moći kao što su plastika koja se ne može reciklirati, papir, karton, tekstil, guma i ostaci drveta. Papirni otpad – Papirni otpad nastaje u procesu proizvodnje papira. Osim vlakana, materijal sadrži i nešto plastike koja se ne može reciklirati. Ovaj materijal se može koristiti kao gorivo ili preraditi dalje u SRF. Papirni mulj – Vlakna kartona i papira se mogu reciklirati do pet puta. U toku procese proizvodnje, vlakna na kraju završavaju u papirnom mulju. Ovaj otpad je vredan resurs u mnogim industrijama, kao gorivo ili kao alternativna sirovina. Kotlovi na lignit mogu kosagorevati papirni mulj i izvlačiti koristi iz njega u smislu toplotne energije ili sadržaja kalcijuma. Mulj iz kanalizacije – Mulj iz kanalizacije je krajnji proizvod gradskih fabrika za preradu otpadnih voda, kome je potrebna dalja prerada. Nakon dehidratacije i filtracije, mulj se suši u rotacionim sušarama dok ne bude dovoljno suv da se može peletirati. SRF: To je „viša klasa“ goriva. Reč je o standardizovanom energentu (prema normi EN 15359) koji ima precizno kontrolisanu vlažnost, energetsku vrednost i nizak udeo štetnih materija poput hlora i žive.

Tehnološki proces: Kako otpad postaje „pahulja“ ili „pelet“? Put od kante za smeće do peći cementare vodi kroz postrojenja za mehaničko-biološki tretman (MBT). Proces se odvija u nekoliko faza:

Primarna selekcija: Odvajanje metala, stakla i organskih materija koje se mogu kompostirati. Usitnjavanje: Otpad se seče i drobi kako bi se postigla odgovarajuća veličina čestica. Separacija: Korišćenjem magneta izvlače se gvožđe i čelik, dok se vazdušnim separatorima odvaja „laka frakcija“ (papir i plastika) od teže, neupotrebljive mase. Sušenje i homogenizacija: Kontroliše se nivo vlage kako bi gorivo bilo stabilno i bez neprijatnih mirisa. Finalni oblik: Dobijeno gorivo može biti u rastresitom stanju („pahulje“), balirano ili u obliku briketa i peleta radi lakšeg transporta. Ko su glavni korisnici i zašto je to isplativo? U Srbiji i regionu, cementna industrija je pionir u korišćenju ovih goriva. Kompanije poput Lafarge BFC Beočin i Moravacem već godinama koriste otpadne gume, naftni mulj i RDF kao zamenu za ugalj. Računica: jedna tona goriva iz otpada može energetski da zameni oko 0,7 tona kamenog uglja. Pored uštede na sirovinama, industrija na ovaj način smanjuje svoj ugljenični otisak i emisije gasova sa efektom staklene bašte. Bezbednost: Da li je spaljivanje opasno? Jedna od najvećih zabluda je da tretman otpada zagađuje vazduh više od običnog grejanja. Savremena postrojenja rade na ekstremno visokim temperaturama – od 850°C do preko 1100°C. Ove temperature osiguravaju potpuno uništavanje patogena, bakterija i virusa, dok sofisticirani filteri zadržavaju teške metale i štetne gasove. Dobijanje energije iz otpada je najstrože regulisan industrijski sektor u EU, koji prati veći broj zagađujućih materija od bilo kog drugog sektora privrede.

Kako je to u svetu? U svetu se uvođenje alternativa gorivu od otpad,a značajno razvilo u zemljama sa strogim ekološkim standardima. U Evropskoj uniji, posebno u Skandinaviji, Nemačkoj i Holandiji, nereciklabilni otpad se u visokoprofilnim postrojenjima termički obrađuje u uslovima kontrole emisija, čime se dobija toplotna i električna energija. Japan i Južna Koreja su pioniri u integraciji sofisticiranih sistema sortiranja, pirolize i gasifikacije, gde se materijal razlaže na osnovne komponente visokih energetskih vrednosti. U SAD, tehnologije „refuse-derived fuel“ (RDF) i „solid recovered fuel“ (SRF) postaju standard u industrijama cementa, gde se otpad koristi umesto fosilnih goriva, smanjujući emisije CO₂ i troškove proizvodnje. Ključ uspeha leži u kombinaciji tehnološkog razvoja, regulative i finansijskih podsticaja. Evropska Direktiva o odlaganju otpada postavila je ciljeve koji ograničavaju deponovanje, čime se podstiče upotreba otpada kao resursa. Države koje su investirale u infrastrukturu zadržale su niske nivoe deponija i visoku stopu obrade otpada u goriva, sa očiglednim koristima po životnu sredinu.