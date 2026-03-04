Kako se tretira nereciklabilni otpad da postane alternativno gorivo?
Dok se svet, kao i Srbija suočava sa sve većim količinama otpada, rešenje za one materijale koje ne možemo klasično reciklirati leži u tehnologiji koja ih pretvara u alternativna goriva. Umesto da decenijama trune na deponijama, otpad poput ostataka plastike, papira i tekstila postaje dragocen resurs za energetski intenzivnu industriju.
Ovaj proces nije samo ekološki imperativ već i ozbiljna biznis prilika koja smanjuje zavisnost od skupih fosilnih goriva poput uglja i petrol koksa.
Šta je zapravo gorivo iz otpada?
Kada govorimo o pretvaranju otpada u energiju, ključni termini su RDF (Refuse-Derived Fuel) i SRF (Solid Recovered Fuel).
RDF: Predstavlja usitnjeni, gorivi deo neopasnog otpada. Sastoji se uglavnom od materijala sa visokom toplotnom moći kao što su plastika koja se ne može reciklirati, papir, karton, tekstil, guma i ostaci drveta.
Papirni otpad – Papirni otpad nastaje u procesu proizvodnje papira. Osim vlakana, materijal sadrži i nešto plastike koja se ne može reciklirati. Ovaj materijal se može koristiti kao gorivo ili preraditi dalje u SRF.
Papirni mulj – Vlakna kartona i papira se mogu reciklirati do pet puta. U toku procese proizvodnje, vlakna na kraju završavaju u papirnom mulju. Ovaj otpad je vredan resurs u mnogim industrijama, kao gorivo ili kao alternativna sirovina. Kotlovi na lignit mogu kosagorevati papirni mulj i izvlačiti koristi iz njega u smislu toplotne energije ili sadržaja kalcijuma.
Mulj iz kanalizacije – Mulj iz kanalizacije je krajnji proizvod gradskih fabrika za preradu otpadnih voda, kome je potrebna dalja prerada. Nakon dehidratacije i filtracije, mulj se suši u rotacionim sušarama dok ne bude dovoljno suv da se može peletirati.
SRF: To je „viša klasa“ goriva. Reč je o standardizovanom energentu (prema normi EN 15359) koji ima precizno kontrolisanu vlažnost, energetsku vrednost i nizak udeo štetnih materija poput hlora i žive.
Tehnološki proces: Kako otpad postaje „pahulja“ ili „pelet“?
Put od kante za smeće do peći cementare vodi kroz postrojenja za mehaničko-biološki tretman (MBT). Proces se odvija u nekoliko faza:
Primarna selekcija: Odvajanje metala, stakla i organskih materija koje se mogu kompostirati.
Usitnjavanje: Otpad se seče i drobi kako bi se postigla odgovarajuća veličina čestica.
Separacija: Korišćenjem magneta izvlače se gvožđe i čelik, dok se vazdušnim separatorima odvaja „laka frakcija“ (papir i plastika) od teže, neupotrebljive mase.
Sušenje i homogenizacija: Kontroliše se nivo vlage kako bi gorivo bilo stabilno i bez neprijatnih mirisa.
Finalni oblik: Dobijeno gorivo može biti u rastresitom stanju („pahulje“), balirano ili u obliku briketa i peleta radi lakšeg transporta.
Ko su glavni korisnici i zašto je to isplativo?
U Srbiji i regionu, cementna industrija je pionir u korišćenju ovih goriva. Kompanije poput Lafarge BFC Beočin i Moravacem već godinama koriste otpadne gume, naftni mulj i RDF kao zamenu za ugalj.
Računica: jedna tona goriva iz otpada može energetski da zameni oko 0,7 tona kamenog uglja. Pored uštede na sirovinama, industrija na ovaj način smanjuje svoj ugljenični otisak i emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Bezbednost: Da li je spaljivanje opasno?
Jedna od najvećih zabluda je da tretman otpada zagađuje vazduh više od običnog grejanja. Savremena postrojenja rade na ekstremno visokim temperaturama – od 850°C do preko 1100°C. Ove temperature osiguravaju potpuno uništavanje patogena, bakterija i virusa, dok sofisticirani filteri zadržavaju teške metale i štetne gasove.
Dobijanje energije iz otpada je najstrože regulisan industrijski sektor u EU, koji prati veći broj zagađujućih materija od bilo kog drugog sektora privrede.
Kako je to u svetu?
U svetu se uvođenje alternativa gorivu od otpad,a značajno razvilo u zemljama sa strogim ekološkim standardima. U Evropskoj uniji, posebno u Skandinaviji, Nemačkoj i Holandiji, nereciklabilni otpad se u visokoprofilnim postrojenjima termički obrađuje u uslovima kontrole emisija, čime se dobija toplotna i električna energija. Japan i Južna Koreja su pioniri u integraciji sofisticiranih sistema sortiranja, pirolize i gasifikacije, gde se materijal razlaže na osnovne komponente visokih energetskih vrednosti.
U SAD, tehnologije „refuse-derived fuel“ (RDF) i „solid recovered fuel“ (SRF) postaju standard u industrijama cementa, gde se otpad koristi umesto fosilnih goriva, smanjujući emisije CO₂ i troškove proizvodnje.
Ključ uspeha leži u kombinaciji tehnološkog razvoja, regulative i finansijskih podsticaja. Evropska Direktiva o odlaganju otpada postavila je ciljeve koji ograničavaju deponovanje, čime se podstiče upotreba otpada kao resursa. Države koje su investirale u infrastrukturu zadržale su niske nivoe deponija i visoku stopu obrade otpada u goriva, sa očiglednim koristima po životnu sredinu.
Srbija na mapi „Energy-from-Waste“
Srbija je kroz Program upravljanja otpadom 2022-2031. predvidela razvoj infrastrukture za proizvodnju RDF-a u regionima velikih naselja. Centar za upravljanje otpadom u Vinči već predstavlja iskorak ka evropskoj praksi, proizvodeći struju i toplotnu energiju za Beograđane iz komunalnog otpada. Takođe, planirani projekti poput onog u Prahovu (Elixir Group) predviđaju termički tretman industrijskog otpada koji će snabdevati fabrike procesnom parom.
Alternativna goriva iz otpada su ključni alat cirkularne ekonomije. Ona omogućavaju da ono što smo smatrali „smećem“ postane gorivo koje pokreće točkove domaće industrije, čuvajući pritom prirodne resurse i smanjujući planine otpada na deponijama.