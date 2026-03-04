Slušaj vest

Ambasada Republike Srbije u Nikoziji (Kipar) izdala je zvanično saopštenje u kojem savetuje građanima Srbije da u narednom periodu odlože sva putovanja na Kipar koja nisu apsolutno neophodna. Ovo upozorenje dolazi usled rastućih tenzija i razvoja bezbednosne situacije nakon odgovora Irana na napad Izraela i SAD.

Kako se navodi u saopštenju Ambasade, teritorija Republike Kipar nije bila meta direktnih napada, već suverena britanska baza Akrotiri.

- Kiparske vlasti su uvele pojačane mere preventivne bezbednosti, posebno u zonama aerodroma i kritične infrastrukture i u stalnoj komunikaciji su sa predstavnicima britanskih vlasti - ističu.

Mogući su poremećaji u vazdušnom saobraćaju

Foto: andrey_l/Shutterstock

Ipak, usled aktuelnih regionalnih dešavanja, mogući su poremećaji u vazdušnom saobraćaju, uključujući izmene reda letenja, kašnjenja ili otkazivanja pojedinih letova.

Građanima koji planiraju putovanje u Republiku Kipar preporučuje se da: redovno prate obaveštenja o uslovima putovanja u Republiku Kipar na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i sajtu Ambasade

prate zvanična saopštenja nadležnih institucija Republike Kipar i postupaju u skladu sa tim uputstvima

pre polaska provere status leta kod svojih avio-kompanija, koje samostalno odlučuju da li će letove realizovati

postupaju u skladu sa uputstvima lokalnih vlasti

obezbede adekvatno putno i zdravstveno osiguranje

- U narednom periodu preporučuje se odlaganje putovanja koja nisu apsolutno neophodna - napominju.

Ambasada će nastaviti da prati situaciju i blagovremeno obaveštava o svim relevantnim okolnostima.