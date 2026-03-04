Slušaj vest

Evropska unija razmatra uvođenje obavezne nalepnice za polovne automobile koje će da sadrže više podataka za kupce. Ovakve nalepnice doprineće transparentnosti, a bez njih neće biti moguća kupoprodaja.

Na njima bi bili precizni podaci o emisiji, potrošnji goriva, buci i dometu električnih vozila, kako bi kupci lakše mogli da uporede vozila i preko nacionalnih granica.

Petar Veličković sa sajta "Polovni automobili" kaže da je, prema do sada dostupnim informacijama, svrha energetskih nalepnica pre svega bolje informisanje kupaca, a ne uvođenje neke nove tehničke barijere na tržištu.

- Taj dokument ili oznaka bi trebalo da sadrži podatke o potrošnji goriva ili električne energije, emisiji CO2, kao energetsku klasu na skali od A do G - naveo je Veličković.

Veličković je pojasnio da li će se podaci odnositi na fabrički tip vozila ili na svako pojedinačno vozilo.

Svrha nalepnica je informisanje kupaca Foto: Shutterstock

- Prema predlogu, podaci se zasnivaju na fabričkim, odnosno homologovanim vrednostima za određeni model, a ne na stvarnoj potrošnji konkretnog polovnog vozila. To znači da energetska nalepnica, kako sada stvari stoje, neće pružati uvid kako je vlasnik vozio automobil ili kako ga je održavao. Iste verzije određenog modela trebalo bi da imaju istu oznaku, ali je planirano da se kod hibrida i vozila na čisto električni pogon prikazuje stanje baterije na osnovu podataka iz vozila - istakao je sagovornik.

Da li će uvođenje obaveznih nalepnica uticati na cenu polovnih vozila?

Veličković ističe da u ovom momentu ne deluje da bi samo na osnovu uvođenja nalepnica moglo da dođe do nekih poremećaja na tržištu, jer se ovde radi o pre svega dodatnom vidu informisanja kupaca.

- Obezbeđivanje takvog dokumenta takođe ne bi trebalo da predstavlja neki veći administrativni trošak za trgovce. Dugoročno gledano, moguć je indirektni uticaj, u smislu da vozila sa lošijom emisionom klasom budu manje atraktivna za deo kupaca, dok bi efikasniji modeli duže zadržavali svoju vrednost. To bi moglo dovesti do nešto izraženije segmentacije tržišta, ali je malo verovatno i do naglih promena u cenama - naveo je Veličković.

Kada je u pitanju potencijalni uticaj na tržište polovnih vozila u Srbiji, Veličković ističe da ga gotovo sigurno neće biti.

Foto: Shutterstock

- Srbija nije članica Evropske unije, a predložene obaveze odnose se prvenstveno na komercijalnu prodaju unutar EU. Eventualni uticaj u Srbiji mogao bi se osetiti tek dugoročno, kroz postepeno usklađivanje prakse i veću transparentnost oglasa - istakao je Veličković.

Kada se očekuje uvođenje nalepnica?

Uvođenje energetskih oznaka za polovna vozila je i dalje samo predlog Evropske komisije iz decembra prošle godine.